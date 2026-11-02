Η επενδυτική άνθηση στην τεχνητή νοημοσύνη συνοδεύεται από αυξανόμενα ερωτήματα για τις αποδόσεις της, με την Bank of America να προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διόρθωση στον κλάδο θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία. Στην ανάλυσή της, η τράπεζα εστιάζει τόσο στους κινδύνους από τη ραγδαία αύξηση των σχετικών δαπανών όσο και στην αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι επενδυτές εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) συνεχίζουν να αυξάνονται, ενισχύονται παράλληλα και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την απόδοση αυτών των επενδύσεων.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να μετατρέψουν τις σημαντικές επενδύσεις τους στην AI σε ουσιαστικά έσοδα και κερδοφορία ή εάν ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνολογίας αποδειχθεί χαμηλότερος από τις αρχικές προσδοκίες.

Η Bank of America επισημαίνει ότι μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της επενδυτικής δυναμικής στον συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αύξηση του ΑΕΠ, τόσο άμεσα, μέσω της υποχώρησης των επενδύσεων, όσο και έμμεσα, μέσω της επίδρασης στον πλούτο των νοικοκυριών και των επενδυτών, σε περίπτωση σημαντικής διόρθωσης των αποτιμήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη

Παράλληλα, η ανάλυση αναδεικνύει την αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς ως έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται εν μέρει με την αυξημένη προσφορά χρέους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των οικονομιών. Όπως σημειώνει η Bank of America, μια εξωγενής αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια για περιοχές που δεν επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από την επενδυτική άνθηση της AI, όπως η Ευρώπη.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ, η οποία επεκτείνεται πλέον πέρα από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά έτη ανάπτυξης πάνω από τις δυνατότητες της οικονομίας, υποδηλώνει πιέσεις υπερθέρμανσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Bank of America εκτιμά ότι η αδράνεια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ως προς τη νομισματική πολιτική είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των γεωπολιτικών εντάσεων ενισχύει περαιτέρω το κλίμα επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.