Σε συνεργασία με τη Goldair Cargo προχώρησε η Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε., ενισχύοντας τις υποδομές που υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η συμφωνία αφορά την παροχή υπηρεσιών 3rd party logistics, με τις αποστολές των ηλεκτρονικών παραγγελιών των attica να πραγματοποιούνται από τις εγκαταστάσεις της Goldair Cargo από τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η συνεργασία, όπως επισημαίνεται σχετικά, εντάσσεται στο Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης της Εταιρείας για την περίοδο 2026–2030 και, ειδικότερα, στον άξονα της περαιτέρω ενίσχυσης του e-commerce.

Μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των υποδομών της Goldair Cargo, η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυναμικότητας διαχείρισης παραγγελιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, υποστηρίζοντας την περαιτέρω αύξηση των μεγεθών του και τη βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης των πελατών της Εταιρείας.

Ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε σχετικά: «Η περαιτέρω ανάπτυξη του attica e-shop αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Η συνεργασία με τη Goldair Cargo θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην αυξανόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσφέροντας ακόμη πιο άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση αλλά και μια ενιαία και υψηλής ποιότητας αγοραστική εμπειρία attica για τους πελάτες μας σε κάθε σημείο και κανάλι».