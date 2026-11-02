Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 από την ΑΑΔΕ στην πλατφόρμα myCar, με την προθεσμία να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Μέσω της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία το όχημά τους προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή των τελών.

Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν «παγωμένα» στα ίδια επίπεδα, όπως και τα πρόστιμα, το ύψος των οποίων κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης των τελών. Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας γίνει η εξόφληση, τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής:

100% αν καταβληθεί από την 1η Μαρτίου.

25% επί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου,

50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο, και

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.