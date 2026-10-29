Η Greenvolt Next, εταιρεία του Ομίλου Greenvolt που ειδικεύεται σε λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας για τον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, υπέγραψε συμφωνία με την Carrefour Property για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στεγάστρων οχημάτων, στους χώρους στάθμευσης των καταστημάτων λιανικής πλήρους ιδιοκτησίας της Carrefour στη Γαλλία.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια ενός εθνικού διαγωνισμού που προκήρυξε η Carrefour Property για την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών στεγάστρων αυτοκινήτων σε όλο το χαρτοφυλάκιό της σε εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή αφορά εγκατεστημένη ισχύ περίπου 25 MWp και αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 45.000 φωτοβολταϊκά πάνελ.

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί σε 120 εγκαταστάσεις της Carrefour, που βρίσκονται κυρίως στην κεντρική Γαλλία. Κάθε εγκατάσταση θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές και τεχνικές ιδιαιτερότητες του εκάστοτε καταστήματος ώστε να διασφαλιστεί ότι όλη η παραγόμενη ενέργεια θα καταναλώνεται τοπικά από το κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων της διάταξης των χώρων στάθμευσης, των υπόγειων θέσεων, της ροής των πελατών, της συνέχειας των εργασιών του καταστήματος, της σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και των απαιτήσεων αδειοδότησης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Greenvolt Next θα παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση που θα καλύπτει τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω καταστημάτων, συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των ακινήτων της εταιρείας και στοχεύοντας στην κατανάλωση 100% ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδο Ομίλου έως το τέλος του 2030.

«Αυτή η συνεργασία με την Carrefour Property αντανακλά τη δύναμη της πανευρωπαϊκής παρουσίας της Greenvolt Next. Η άμεση εμπειρία μας από παρόμοια έργα με άλλες μεγάλες εταιρείες του λιανικού εμπορίου, μάς παρέχει ένα επιτυχημένο μοντέλο το οποίο εφαρμόζουμε σε κάθε αγορά, καθώς υποστηρίζουμε μεγάλους φορείς στην ενεργειακή τους μετάβαση», δηλώνει ο João Manso Neto, CEO, Greenvolt Group.

«Η συμφωνία αυτή μας επιτρέπει να επιταχύνουμε την ενσωμάτωση της παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας σε όλο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων μας στη Γαλλία, βελτιώνοντας, παράλληλα, την εμπειρία των πελατών μας και υποστηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση των καταστημάτων μας. Πέρα από τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αυτή η συνεργασία προσφέρει μακροπρόθεσμη οικονομική προβλεψιμότητα, συμβάλλοντας στην προστασία μας από τη διακύμανση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τις ευρύτερες δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα», τονίζει ο Evan Linker, Global Energy Director, Carrefour.

«Η πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγισή μας και η ικανότητά μας να αναλαμβάνουμε το έργο στο σύνολό του, συνδυάζοντας χρηματοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή και μακροπρόθεσμη λειτουργία, επέτρεψαν στην Greenvolt Next να υποστηρίξει την Carrefour Property στην επιτάχυνση της ενεργειακής της μετάβασης με λύσεις που είναι τόσο τεχνικά αξιόπιστες όσο και οικονομικά αποδοτικές», δήλωσε ο Gino Gauthier, CEO, Distributed Generation Business, Greenvolt Next.