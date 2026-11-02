Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι χρήστες της Binance, καθώς οι απατεώνες του χώρου των κρυπτονομισμάτων έχουν εντείνει τη δραστηριότητά τους, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα. Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου, Τσανγκπένγκ Ζάο, γνωστός και ως CZ, προειδοποίησε ότι οι επιτήδειοι βρίσκονται πλέον σε «υπερδραστήρια» κατάσταση, την ώρα που οι πελάτες αποσύρουν δισεκατομμύρια από την πλατφόρμα.

Η Binance δέχθηκε την Πέμπτη επίθεση που οδήγησε στην κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία. Ειδικοί εκτίμησαν ότι πιθανότερος υπεύθυνος για την επίθεση είναι η Βόρεια Κορέα.

Αρχικά, η πλατφόρμα προχώρησε στο πάγωμα των αναλήψεων, προκειμένου να διερευνήσει την παραβίαση των συστημάτων της. Ωστόσο, την Κυριακή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη σταδιακή επαναφορά της δυνατότητας ανάληψης χρημάτων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αναλήψεις ύψους 4,6 δισ. δολαρίων, ενώ οι καταθέσεις έφτασαν το 1 δισ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η καθαρή εκροή κεφαλαίων διαμορφώθηκε περίπου στα 3,6 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,1% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση της Binance, τα οποία ανέρχονται σε 171 δισ. δολάρια.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν από την εταιρεία μέσω της τελευταίας καταγραφής των αποθεματικών της (proof of reserves), ενώ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί πλήρης έκθεση μέσα στην ημέρα.

Η προειδοποίηση του ιδρυτή της Binance για τους απατεώνες

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας, ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, προειδοποίησε τους χρήστες ότι οι απατεώνες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, στοχεύοντας όσους επιχειρούν να αποσύρουν τα χρήματά τους από την πλατφόρμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι απατεώνες βρίσκονται πλέον σε υπερδραστήρια κατάσταση. Να είστε προσεκτικοί».

Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση σε άλλη ανάρτηση, στην οποία επισημαινόταν ότι κυκλοφορούν αναρτήσεις και στιγμιότυπα οθόνης με ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην Binance.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες καλούνταν να μην εμπιστεύονται τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, καθώς είναι πλαστά και το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, υπογραμμιζόταν ότι για την ενημέρωσή τους θα πρέπει να συμβουλεύονται αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας και τις ανακοινώσεις της εταιρείας.

Οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια και από τα Bitcoin ETF στις ΗΠΑ

Οι επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης δεν περιορίστηκαν στην Binance, καθώς η αναστάτωση επεκτάθηκε και στην ευρύτερη αγορά των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τον Νικ Φόρστερ, διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Derive.xyz, οι επενδυτές προχώρησαν επίσης σε σημαντικές αποσύρσεις κεφαλαίων από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) Bitcoin στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν την Παρασκευή καθαρές εκροές ύψους 643 εκατ. δολαρίων, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την κυβερνοεπίθεση.

Ειδικότερα, από το IBIT της BlackRock αποσύρθηκαν 233,7 εκατ. δολάρια, ενώ το FBTC της Fidelity κατέγραψε εκροές 201 εκατ. δολαρίων. Ακολούθησαν το ARKB με 129,5 εκατ. δολάρια, το GBTC με 53,3 εκατ. δολάρια και το BITB με 25,7 εκατ. δολάρια. Κανένα από τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν παρουσίασε καθαρές εισροές.

Ο Νικ Φόρστερ επισήμανε ότι αντίστοιχη μεταβολή παρατηρείται και στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης (options) στην πλατφόρμα Derive.xyz.

Κατά τις πρώτες 12 ώρες μετά την κυβερνοεπίθεση, τα put options, δηλαδή τα δικαιώματα πώλησης, αντιπροσώπευαν το 68% των συνολικών ασφαλίστρων συναλλαγών στα options του Bitcoin. Το αντίστοιχο ποσοστό κατά τις πέντε προηγούμενες ημέρες ήταν 43%.

Παράλληλα, η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε αυξημένη, με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών στα Bitcoin options να διαμορφώνεται περίπου στα 55 εκατ. δολάρια μετά την επίθεση, έναντι 34 εκατ. δολαρίων την προηγούμενη ημέρα.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Derive.xyz, οι επενδυτές κινούνται γρήγορα, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενες περαιτέρω απώλειες, με τις κινήσεις που αποσκοπούν στην προστασία από την πτώση των τιμών να καταλαμβάνουν πλέον πολύ μεγαλύτερο μερίδιο των συναλλαγών.

Μειώνονται οι πιθανότητες το Bitcoin να φτάσει τα 100.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους

Η αναταραχή στην αγορά έχει επηρεάσει σημαντικά και τις εκτιμήσεις για την πορεία του Bitcoin μέχρι το τέλος του 2026. Σύμφωνα με τον Νικ Φόρστερ, οι πιθανότητες το κρυπτονόμισμα να φτάσει στο επίπεδο των 100.000 δολαρίων έως το τέλος του έτους έχουν υποχωρήσει πλέον μόλις στο 3,5%.

Όπως ανέφερε, την περασμένη Τετάρτη η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης της Derive αποτιμούσε στο 6% την πιθανότητα το Bitcoin να ξεπεράσει τα 100.000 δολάρια μέχρι τα Χριστούγεννα. Το ποσοστό αυτό έχει πλέον μειωθεί στο 3,5%, κάτι που αντιστοιχεί περίπου σε μία πιθανότητα στις 30.

Παράλληλα, πριν από την κυβερνοεπίθεση, η αγορά options εκτιμούσε σε 75% την πιθανότητα το Bitcoin να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Παρασκευής πάνω από τα 80.000 δολάρια. Ωστόσο, τελικά η τιμή διαμορφώθηκε στα 77.786 δολάρια.

Συναγερμός στις ρυθμιστικές αρχές για την κυβερνοασφάλεια των ανταλλακτηρίων

Την ίδια ώρα, οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές σε διάφορες χώρες εντείνουν τις επαφές τους με τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζουν.

Στη Νότια Κορέα, η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της χώρας πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση τη Δευτέρα, με αντικείμενο την εξέταση των συστημάτων κυβερνοασφάλειας των εγχώριων ανταλλακτηρίων, σύμφωνα με το Reuters.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε εντολή για την εφαρμογή διαφόρων μέτρων που μπορούν να τεθούν άμεσα σε ισχύ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συνεχής παρακολούθηση των συναλλαγών και η λειτουργία συστημάτων απόκρισης, τα οποία θα εντοπίζουν και θα αναφέρουν απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Επιπλέον, ζητήθηκε να αυξηθεί το ποσοστό των cold wallets, δηλαδή των ψηφιακών πορτοφολιών στα οποία τα ιδιωτικά κλειδιά των κρυπτονομισμάτων αποθηκεύονται εκτός σύνδεσης, καθώς και να ενισχυθούν τα αποθεματικά των ανταλλακτηρίων.

Αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται και στο Χονγκ Κονγκ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Securities and Futures Commission) αναμένεται να ενισχύσει σύντομα τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, μέσω νέων εγκυκλίων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του τμήματος διαμεσολαβητών της Επιτροπής, Έρικ Γιπ, δήλωσε στο πλαίσιο του φόρουμ της εβδομάδας FinTech του Χονγκ Κονγκ ότι αναμένονται νέες οδηγίες κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Κυβερνοεπίθεση και στην ανταγωνιστική πλατφόρμα Chainalysis

Στο μεταξύ, μια ακόμη πλατφόρμα συναλλαγών που δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η Chainalysis, αποκάλυψε την Παρασκευή ότι αποτέλεσε επίσης στόχο κυβερνοεπίθεσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο ερευνών, διαπιστευτήρια ταυτοποίησης ή διακριτικά συνεδρίας (session tokens).

Σε ανακοίνωσή της, η Chainalysis ανέφερε ότι η ομάδα της συνεργάζεται με κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να διερευνήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να ενισχύσει την ασφάλεια των συστημάτων της.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει προληπτικά όλους τους πελάτες της και θα συνεχίσει να τους παρέχει ενημερώσεις όσο προχωρά η έρευνα.

Η εταιρεία διευκρίνισε, τέλος, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ασφαλείας δεν συνδέεται με την πρόσφατη κλοπή κρυπτονομισμάτων από την Binance.