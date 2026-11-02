Προς των πυλών βρίσκεται ο νέος λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να αναρτήσει τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2027 στην πλατφόρμα myCar με την προθεσμία να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μέσω της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία το όχημά τους προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή των τελών.
Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν «παγωμένα» στα ίδια επίπεδα, όπως και τα πρόστιμα, το ύψος των οποίων κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης των τελών. Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας γίνει η εξόφληση, τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες.
Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής:
- 25% επί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου,
- 50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο, και
- 100% αν καταβληθεί από την 1η Μαρτίου.
Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.
Μυστικά
Λίγο πριν φτάσουν τα νέα τέλη κυκλοφορίας, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
- Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος εντός του τρέχοντος έτους, τα τέλη κυκλοφορίας θα καταβληθούν από αυτόν που είναι κάτοχος την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους.
- Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ενός οχήματος, εκδίδονται ειδοποιητήρια τελών για κάθε ΑΦΜ. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.
- Ακινησία. Οι κάτοχοι των Ι.Χ. οχημάτων έχουν τη δυνατότητα και φέτος να τα θέσουν σε ακινησία, αποφεύγοντας την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2027. Η προθεσμία λήγει στο τέλος του χρόνου και η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι όσοι εντοπιστούν μετά τη δήλωση ακινησίας να κυκλοφορούν τα οχήματά τους, θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.