Προς των πυλών βρίσκεται ο νέος λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να αναρτήσει τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2027 στην πλατφόρμα myCar με την προθεσμία να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μέσω της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία το όχημά τους προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή των τελών.

Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν «παγωμένα» στα ίδια επίπεδα, όπως και τα πρόστιμα, το ύψος των οποίων κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης των τελών. Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας γίνει η εξόφληση, τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής:

25% επί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου,

50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο, και

100% αν καταβληθεί από την 1η Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Μυστικά

Λίγο πριν φτάσουν τα νέα τέλη κυκλοφορίας, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: