Με μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης και αυξημένη προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα θα ενισχυθούν φέτος περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά την ώρα που το κόστος για να ζεστάνουν την κατοικία τους παραμένει υψηλό. Η ενίσχυση θα είναι αυξημένη κατά 30%, με τα ποσά να ξεκινούν από τα 100 ευρώ και να φτάνουν έως τα 1.560 ευρώ στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει μετά και τη δημοσίευση της ΚΥΑ στο ΦΕΚ. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους.

Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο, μπλε κηροζίνη και τηλεθέρμανση. Δικαιούχοι μπορούν να είναι ιδιοκτήτες, ενοικιαστές αλλά και όσοι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, αρκεί να πρόκειται για την κύρια κατοικία τους και να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το ποσό που θα εισπράξει κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από το είδος της θέρμανσης, τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή της κύριας κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται σε 380 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για τα πέλετ, 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη. Στα ποσά αυτά προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φετινή χειμερινή περίοδο το επίδομα αυξάνεται επιπλέον κατά 30%. Το τελικό ποσό υπολογίζεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.

Το κατώτατο επίδομα ορίζεται στα 100 ευρώ και το ανώτατο στα 1.040 ευρώ. Σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο συντελεστής των καιρικών συνθηκών είναι τουλάχιστον 1, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25%, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ. Για τους ακόμη πιο ψυχρούς οικισμούς, με συντελεστή τουλάχιστον 1,2, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 25% και το πλαφόν φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τον υπολογισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιείται τιμή 1,56 ευρώ ανά λίτρο.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να εξασφαλίσουν το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περάσουν από τα εισοδηματικά και περιουσιακά «φίλτρα» που προβλέπει η απόφαση.

Συγκεκριμένα:

Άγαμοι : Το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.

: Το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ. Έγγαμοι και άτομα που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης : Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, για οικογένεια με ένα παιδί το πλαφόν ανεβαίνει στις 29.000 ευρώ και με δύο παιδιά στις 34.000 ευρώ.

: Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, για οικογένεια με ένα παιδί το πλαφόν ανεβαίνει στις 29.000 ευρώ και με δύο παιδιά στις 34.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες : Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

: Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική αξία της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, εν διαστάσει ή διαζευγμένους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τον έλεγχο των εισοδημάτων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, ενώ για την ακίνητη περιουσία χρησιμοποιείται η πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα δεν χορηγείται σε όσους εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις, σε όσους υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης και σε όσους διαθέτουν περισσότερα από δύο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα. Από τον υπολογισμό εξαιρούνται αυτοκίνητα σε αναγκαστική ακινησία λόγω καταστροφής ή κλοπής. Εκτός ενίσχυσης μένουν επίσης οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης.

Ειδικά για όσους ζητούν επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρική ενέργεια, δεν δικαιούνται ενίσχυση τα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κατά την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, καθώς και όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι περιορισμοί για καυσόξυλα, πέλετ και τηλεθέρμανση

Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για όσους θερμαίνουν το σπίτι τους με καυσόξυλα ή πέλετ. Για τα καυσόξυλα, η κύρια κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό έως 10.000 κατοίκων, με κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 0,8. Για τα πέλετ, το πληθυσμιακό όριο ανεβαίνει στους 25.000 κατοίκους, με την ίδια προϋπόθεση ως προς τον κλιματικό συντελεστή.

Από την επιδότηση και των δύο αυτών ειδών θέρμανσης εξαιρούνται οι οικισμοί των μητροπολιτικών περιοχών Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι οικισμοί του Δήμου Ιωαννίνων.

Για την τηλεθέρμανση, το επίδομα χορηγείται μόνο για κύριες κατοικίες στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Στις πολυκατοικίες με κοινόχρηστη θέρμανση, πριν υποβάλουν τις αιτήσεις τους, οι ένοικοι θα πρέπει να έχουν δηλωθεί τα απαραίτητα στοιχεία της πολυκατοικίας στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Ο διαχειριστής, ο εκπρόσωπος ή η εταιρεία διαχείρισης της πολυκατοικίας καταχωρίζει τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου, τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει, τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλης παροχής που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία, τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης και τα στοιχεία των ενοίκων. Στη συνέχεια, οι ένοικοι που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια υποβάλλουν τις δικές τους αιτήσεις.

Για τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, ή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας. Εφόσον η δαπάνη θέρμανσης καταβάλλεται μέσω κοινοχρήστων, απαιτείται επιπλέον η καταχώριση των στοιχείων της σχετικής απόδειξης ή του ειδοποιητηρίου πληρωμής, του ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου και του ποσού που αναλογεί στον δικαιούχο.

Η αίτηση στο myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιδότηση. Στην αίτηση δηλώνονται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και η διεύθυνση της κύριας κατοικίας.

Ο αιτών θα πρέπει επίσης να αναφέρει αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει δωρεάν το ακίνητο.

Στην αίτηση συμπληρώνεται ακόμη αν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας και το είδος θέρμανσης για το οποίο ζητείται η επιδότηση. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αριθμοί τηλεφώνου αντλούνται από τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στο myAADE.

Προσοχή χρειάζεται στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά όταν η επιδότηση αφορά ηλεκτρική ενέργεια. Η παροχή θα πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία και να συμφωνεί με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ. Αναντιστοιχίες μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της αίτησης ή σε εμπλοκές κατά την πληρωμή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι να έχει δηλωθεί έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN στο myAADE, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Μεγαλύτερη προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα

Αυξημένη κατά 30% θα είναι φέτος και η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, η οποία αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους είχαν λάβει επίδομα θέρμανσης τον χειμώνα 2025-2026, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του συνολικού ποσού που εισέπραξαν πέρυσι, προσαυξημένο κατά 30%. Ωστόσο, το ποσό υπόκειται σε ανώτατο όριο. Δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του ποσού που προκύπτει από το ποσό αναφοράς και τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30% και την προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τους νέους δικαιούχους, δηλαδή όσους δεν είχαν λάβει επίδομα την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή ορίζεται στο 50% του ποσού που προκύπτει από το ποσό αναφοράς και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής, με την αύξηση 30% και την προσαύξηση για τα εξαρτώμενα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό προκαταβολής ορίζεται στα 80 ευρώ.

Το υπόλοιπο επίδομα θα υπολογιστεί με βάση τις πραγματικές καιρικές συνθήκες της περιόδου θέρμανσης και τις επιλέξιμες αγορές καυσίμων ή καταναλώσεις ενέργειας.

Οι πληρωμές

Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026: Καταβάλλεται η προκαταβολή στους δικαιούχους.

Καταβάλλεται η προκαταβολή στους δικαιούχους. Έως τις 28 Μαΐου 2027: Πραγματοποιείται η επόμενη πληρωμή, με βάση τις επιλέξιμες αγορές καυσίμων και καταναλώσεις ενέργειας, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή.

Πραγματοποιείται η επόμενη πληρωμή, με βάση τις επιλέξιμες αγορές καυσίμων και καταναλώσεις ενέργειας, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή. Έως τις 31 Μαΐου 2027: Καταβάλλεται, όπου απαιτείται, συμπληρωματικό ποσό ώστε η συνολική ενίσχυση να φτάσει το ελάχιστο όριο των 100 ευρώ.

Καταβάλλεται, όπου απαιτείται, συμπληρωματικό ποσό ώστε η συνολική ενίσχυση να φτάσει το ελάχιστο όριο των 100 ευρώ. Έως τις 30 Ιουλίου 2027: Πραγματοποιείται πρόσθετη πληρωμή για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον προκύπτει σχετικό υπόλοιπο.

Για την πληρωμή του Μαΐου λαμβάνονται υπόψη αγορές και καταναλώσεις της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027, με ειδική έναρξη την 15η Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης και την 1η Ιουνίου 2026 για τα καυσόξυλα και τα πέλετ. Τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2027 και τα απαιτούμενα στοιχεία να έχουν καταχωριστεί έως τις 29 Απριλίου 2027, όπου προβλέπεται η σχετική καταχώριση. Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση, η συμπληρωματική πληρωμή του Ιουλίου αφορά παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, με προθεσμία καταχώρισης έως τις 15 Ιουλίου.

Η προϋπόθεση για ολόκληρο το επίδομα

Για να λάβει το νοικοκυριό ολόκληρο το ποσό που δικαιούται, θα πρέπει η αξία των επιλέξιμων αγορών καυσίμων ή της κατανάλωσης ενέργειας να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την ενίσχυση που του αναλογεί. Εάν η αξία των αγορών είναι μικρότερη, το επίδομα περιορίζεται στο μισό της σχετικής δαπάνης, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού των 100 ευρώ που προβλέπει η απόφαση.