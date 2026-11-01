Μια επιχείρηση δηλώνει μηδενικό ΦΠΑ αλλά τα ηλεκτρονικά της βιβλία δείχνουν συναλλαγές. Ένας επαγγελματίας εμφανίζει χαμηλά εισοδήματα στην εφορία ενώ οι εισπράξεις μέσω POS αποτυπώνουν διαφορετική εικόνα.

Ένας ιδιοκτήτης εισπράττει χρήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις χωρίς να δηλώνει το σύνολο των εισοδημάτων του.

Αγοραπωλησίες ακινήτων, τραπεζικές κινήσεις και ηλεκτρονικά τιμολόγια αφήνουν πίσω τους ψηφιακά ίχνη που μπορούν να οδηγήσουν τους φοροελεγκτές σε κρυφούς τζίρους, αδήλωτα εισοδήματα και ύποπτες συναλλαγές.

Η ΑΑΔΕ έχει επιστρατεύσει ψηφιακά όπλα συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληροφορίες που φθάνουν ακόμη και από το εξωτερικό. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίζουν αναντιστοιχίες, να αναζητούν ύποπτα μοτίβα συναλλαγών και να επιλέγουν υποθέσεις με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διασταυρώσεις των στοιχείων που συγκεντρώνονται από τα POS, τις ταμειακές μηχανές, την πλατφόρμα myDATA, τις φορολογικές δηλώσεις, τις συναλλαγές ακινήτων και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με άλλες φορολογικές αρχές.

Οι συναλλαγές που βρίσκονται στο «ραντάρ»

Η ψηφιακή παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να συγκρίνει όσα δηλώνουν επιχειρήσεις και φορολογούμενοι με τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τρίτες πηγές. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται:

Εισπράξεις μέσω POS και ταμειακές μηχανές. Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές δημιουργεί μια ηλεκτρονική διαδρομή από την πληρωμή έως την έκδοση της απόδειξης. Οι ελεγκτές μπορούν να αξιοποιούν τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληρωμών και των φορολογικών παραστατικών για να εντοπίζουν αποκλίσεις μεταξύ εισπράξεων και δηλωμένων πωλήσεων. Μια αναντιστοιχία δεν αποδεικνύει αυτομάτως φοροδιαφυγή, αποτελεί όμως ένδειξη που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο.

Ηλεκτρονικά βιβλία και ΦΠΑ. Μέσω της πλατφόρμας myDATA η ΑΑΔΕ συγκεντρώνει στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων. Η σύγκρισή τους με τις δηλώσεις ΦΠΑ μπορεί να αποκαλύψει ασυμφωνίες, παραλείψεις και συναλλαγές που δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις. Στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται ειδικές διασταυρώσεις για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ υπάρχουν στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας.

Τραπεζικές συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία. Οι τραπεζικές κινήσεις, όπου η φορολογική διοίκηση έχει νόμιμη πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία, μπορούν να συγκριθούν με τα δηλωμένα εισοδήματα και άλλες οικονομικές πληροφορίες. Μεγάλες ή επαναλαμβανόμενες πιστώσεις που δεν δικαιολογούνται από τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νόμιμα και ήδη φορολογημένα ποσά ή για εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις.Τα εισοδήματα από ακίνητα που διατίθενται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών αποτελούν ξεχωριστό πεδίο ελέγχου. Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων φυσικών προσώπων από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι διασταυρώσεις μπορούν να αναδείξουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων των μισθώσεων και των εισοδημάτων που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Αγοραπωλησίες ακινήτων.Η ΑΑΔΕ έχει εντάξει στον σχεδιασμό της τον εντοπισμό αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων. Παράλληλα, η συγκέντρωση πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία σε ενιαία ψηφιακή βάση αναμένεται να διευκολύνει τις διασταυρώσεις μεταξύ ιδιοκτησίας, συναλλαγών και φορολογικών δηλώσεων.

Συναλλαγές με το εξωτερικό.Στοιχεία από ενδοκοινοτικές συναλλαγές και πληροφορίες που διαβιβάζονται από αλλοδαπές φορολογικές αρχές αξιοποιούνται για τον εντοπισμό αποκλίσεων και πιθανών παραβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελεγχθούν οικονομικές δραστηριότητες που δεν περιορίζονται εντός των ελληνικών συνόρων.

Ελέγχοι με ΑΙ

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής μπαίνουν όλο και πιο ενεργά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Στόχος είναι οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται καθημερινά από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να μετατρέπονται σε στοιχεία που βοηθούν τις ελεγκτικές υπηρεσίες να επιλέγουν πού θα στρέψουν την προσοχή τους. Τα νέα συστήματα αναζητούν ασυνήθιστες αποκλίσεις και ενδείξεις υψηλού κινδύνου.

Μπορούν, για παράδειγμα να συμβάλουν στον εντοπισμό επιχειρήσεων με ασυνήθιστη σχέση μεταξύ δηλωμένων πωλήσεων και οικονομικής δραστηριότητας, επαναλαμβανόμενων ασυμφωνιών στα φορολογικά δεδομένα ή συναλλαγών που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, αναπτύσσονται σενάρια ανίχνευσης επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, καθώς και μοντέλα μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη παραβατικότητας και τον εντοπισμό ενδείξεων φορολογικής απάτης.