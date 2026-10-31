Ισχυρή παραμένει η παρουσία της Ελλάδας στη γερμανική ταξιδιωτική αγορά και εκτός της θερινής περιόδου, με τη χώρα να βρίσκεται ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για ταξίδια Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και την Αθήνα να ενισχύει παράλληλα την αεροπορική της σύνδεση με το Αμβούργο κατά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Σύμφωνα με αναζητήσεις στην Booking.com που πραγματοποιήθηκαν από 1 έως 31 Αυγούστου 2026 για ταξίδια με αναχώρηση μεταξύ 5 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 6η θέση μεταξύ των διεθνών προορισμών που εξετάζουν οι Γερμανοί ταξιδιώτες. Ακόμη υψηλότερα βρίσκεται στις οικογενειακές διακοπές, όπου ανεβαίνει στην 3η θέση, πίσω μόνο από την Ισπανία και την Ιταλία.

Οι φθινοπωρινές διακοπές στη Γερμανία στρέφουν σημαντικό μέρος της ζήτησης προς το εξωτερικό, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν τόσο προορισμούς για σύντομες αποδράσεις στον ήλιο όσο και πόλεις για πολιτιστικά ταξίδια. Στη συνολική διεθνή κατάταξη προηγούνται η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ταϊλάνδη, ενώ μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Αθήνα στις επιλογές για city break

Ξεχωριστή θέση έχει και η Αθήνα στις αναζητήσεις για φθινοπωρινές αποδράσεις σε πόλεις. Η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων διεθνών προορισμών για city break των Γερμανών συνολικά και στη 10η θέση στις αντίστοιχες αναζητήσεις οικογενειών.

Στη λίστα των οικογενειακών city break υπάρχει και δεύτερη ελληνική παρουσία, με το Ηράκλειο να καταλαμβάνει την 8η θέση. Στις πρώτες θέσεις της συνολικής κατάταξης βρίσκονται το Λονδίνο και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα και ακολουθούν η Κωνσταντινούπολη, η Μπανγκόκ, η Βαρκελώνη, η Λισαβόνα και η Ρώμη.

Σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αναζητήσεις όλων των Γερμανών ταξιδιωτών καταγράφονται για το Ηνωμένο Βασίλειο με 90%, την Ισπανία με 78% και την Ιταλία με 58% σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2025. Στις οικογενειακές αναζητήσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύεται κατά 104%, ενώ Ιταλία και Ινδονησία καταγράφουν αύξηση 100%. Για τις οικογένειες που αναζητούν city break, οι αναζητήσεις για τη Ρώμη αυξήθηκαν 150% και για την Πάλμα ντε Μαγιόρκα 120%.

Περισσότερες πτήσεις Αμβούργο – Αθήνα

Η αυξημένη παρουσία της Ελλάδας στις αναζητήσεις της γερμανικής αγοράς συμπίπτει με την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης προς την Αθήνα. Στο χειμερινό πρόγραμμα 2026-2027 του αεροδρομίου του Αμβούργου, η SKY express αυξάνει τη συχνότητα των πτήσεών της προς την ελληνική πρωτεύουσα από 1η Δεκεμβρίου.

Στο ίδιο αεροδρόμιο, η easyJet προσθέτει νέες συνδέσεις προς Πράγα, Σεβίλλη και Εδιμβούργο, η Wizz Air ξεκινά τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις προς Πρίστινα από τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η Ryanair επαναφέρει Μάλαγα και Πόρτο. Η Sky Alps προσθέτει επίσης το Κλάγκενφουρτ.

Το αεροδρόμιο του Αμβούργου

Αλλαγές στα μεγάλα γερμανικά αεροδρόμια

Στο Βερολίνο-Βρανδεμβούργο, η Eurowings ενισχύει τον στόλο της με δύο επιπλέον αεροσκάφη, φτάνοντας συνολικά τα 11, μετά τη μείωση της δραστηριότητας της Ryanair. Από τις 2 Νοεμβρίου προσθέτει Μπολόνια και Ρώμη και από τις 20 Δεκεμβρίου το Kuusamo της Φινλανδίας, ενώ αυξάνονται οι συχνότητες προς Ροβανιέμι και Κιτίλα.

Στο Ντίσελντορφ, η Air Europa επιστρέφει με πτήσεις προς Μαδρίτη από τις 30 Νοεμβρίου και η Air Arabia ξεκινά καθημερινή σύνδεση με τη Σάρτζα στις 16 Δεκεμβρίου. Η Corendon προσθέτει το Κουρασάο και η Eurowings σχεδιάζει σύνδεση με τη Βαγδάτη.

Από τη Φρανκφούρτη, η Condor προσφέρει καθημερινές πτήσεις προς Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με την Etihad Airways, με δυνατότητες ανταπόκρισης προς Μπανγκόκ. Η Lufthansa προσθέτει την Κουάλα Λουμπούρ και η Discover Airlines εντάσσει για πρώτη φορά στο χειμερινό της πρόγραμμα το Αγκαντίρ.

Στο Μόναχο, Singapore Airlines και Thai Airways αυξάνουν σε δέκα τις εβδομαδιαίες πτήσεις προς Σιγκαπούρη και Μπανγκόκ αντίστοιχα. Η Lufthansa ενισχύει τις συνδέσεις με Πόλη του Μεξικού, Γιοχάνεσμπουργκ και Σάο Πάολο και προγραμματίζει δεύτερη καθημερινή πτήση προς Μπανγκόκ από τις 16 Ιανουαρίου έως τις 26 Φεβρουαρίου 2027.

Στα περιφερειακά αεροδρόμια, νέες συνδέσεις προβλέπονται από Ανόβερο, Κολωνία/Βόννη, Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη προς προορισμούς όπως Κάιρο, Λούξορ, Αγκαντίρ, Τίρανα, Πρίστινα, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μιλάνο και Κισινάου.

Στον προγραμματισμό των Γερμανών, το 34% των οικογενειών προσθέτει παραδοτέα αποσκευή κατά την κράτηση, έναντι 17% του συνόλου των ταξιδιωτών. Παράλληλα, το 23% των οικογενειών και το 26% όλων των ταξιδιωτών προκρατούν θέση κατά την αγορά των εισιτηρίων.

Οι αναζητήσεις δείχνουν επίσης ότι οι Γερμανοί ταξιδιώτες οργανώνουν με λεπτομέρεια τη μετακίνησή τους. Το 11% των οικογενειών ταξιδεύει με χειραποσκευή, έναντι 7% στο σύνολο. Στο αεροπλάνο, το 40% ενοχλείται περισσότερο από έντονες μυρωδιές ή ακαταστασία φαγητού, το 39% από επιβάτες που σκύβουν ή πλησιάζουν υπερβολικά για φωτογραφίες και βίντεο και το 32% από μουσική ή βίντεο χωρίς ακουστικά.