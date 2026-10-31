Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, οι επαγγελματίες αγρότες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο κίνησης χωρίς να πληρώνουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πρατήριο. Η νέα διαδικασία καταργεί την αναμονή για την επιστροφή του φόρου μετά την αγορά και μειώνει το ποσό που χρειάζεται να διαθέτουν αρχικά οι παραγωγοί για τον ανεφοδιασμό τους.

Η απαλλαγή θα εφαρμόζεται απευθείας στη συναλλαγή, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ. Ο δικαιούχος θα εκδίδει ένα ηλεκτρονικό κουπόνι με κωδικό QR, το οποίο θα επιδεικνύει στο πρατήριο. Με τη σάρωσή του, η αγορά θα καταχωρίζεται στο σύστημα και το παραστατικό θα εκδίδεται χωρίς τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ που αναλογεί αποκλειστικά σε αυτόν.

Η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 50,84 λεπτά ανά λίτρο στις περιοχές με συντελεστή ΦΠΑ 24%. Από το ποσό αυτό, τα 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα υπόλοιπα 9,84 λεπτά στον ΦΠΑ που επιβάλλεται πάνω στον συγκεκριμένο φόρο.

Για μια αγορά 1.000 λίτρων, ο παραγωγός σε αυτές τις περιοχές θα πληρώνει 508,40 ευρώ λιγότερα κατά τη συναλλαγή. Στα νησιά του Αιγαίου, όπου εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 17%, η απαλλαγή διαμορφώνεται σε 47,97 λεπτά ανά λίτρο. Για την ίδια ποσότητα καυσίμου, το άμεσο όφελος ανέρχεται σε 479,70 ευρώ.

Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ αφορά μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ και όχι ολόκληρο τον ΦΠΑ της αγοράς πετρελαίου. Το διαθέσιμο όριο καυσίμων εξακολουθεί να καθορίζεται για κάθε παραγωγό με βάση την καλλιέργεια και τα στοιχεία της παραγωγής του.

Πώς θα γίνεται η αγορά πετρελαίου με το QR code

Το νέο σύστημα βασίζεται σε ψηφιακό κουπόνι, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά την πληρωμή στο πρατήριο. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τους κωδικό QR από το κινητό τους, αλλά και να τον εκτυπώνουν μέσω υπολογιστή.

Η έκδοση και η διαχείριση του κουπονιού θα γίνεται από την εφαρμογή myDiesel, στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω της διαδρομής «Εφαρμογές, Δημοφιλείς Εφαρμογές, myDiesel», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Εναλλακτικά, οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τη δωρεάν εφαρμογή myDieselApp για συσκευές iOS και Android.

Αφού συνδεθεί στην πλατφόρμα, ο αγρότης θα ελέγχει αν διαθέτει ενεργά κουπόνια και θα προχωρά στην έκδοση του κωδικού που θα χρησιμοποιήσει για την αγορά καυσίμου.

Στο πρατήριο, ο υπάλληλος θα σαρώνει το QR code. Η συναλλαγή θα συνδέεται αυτόματα με το παραστατικό πώλησης, το οποίο θα εκδίδεται χωρίς τον ΕΦΚ και τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Η ποσότητα που αγοράστηκε θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και θα αφαιρείται από το συνολικό όριο που δικαιούται ο συγκεκριμένος παραγωγός.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειάζεται να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση επιστροφής φόρου για κάθε αγορά. Η διασταύρωση των παραστατικών θα πραγματοποιείται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, μέσω των εφαρμογών myDATA ή eSend.

Τι ισχύει για τις αγορές μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς θα γίνει με βάση την ημερομηνία αγοράς του καυσίμου. Για τις καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, η επιστροφή του ΕΦΚ και του ΦΠΑ που του αναλογεί θα συνεχίσει να γίνεται με την προηγούμενη διαδικασία.

Τα ποσά αυτά θα καταβληθούν στους δικαιούχους στην επόμενη πληρωμή που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα όρια και τις καταναλώσεις που προβλέπει το παλαιό σύστημα.

Από την 1η Νοεμβρίου και μετά, οι συγκεκριμένοι φόροι δεν θα εμφανίζονται πλέον στο τιμολόγιο αγοράς για τις επιλέξιμες ποσότητες. Ο αγρότης θα πληρώνει εξαρχής τη μειωμένη τιμή, χωρίς να περιμένει την επιστροφή χρημάτων από το Δημόσιο.

Ποιοι αγρότες δικαιούνται την απαλλαγή από τον ΕΦΚ

Η δυνατότητα αγοράς πετρελαίου χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης δεν αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Για την ένταξη στο νέο σύστημα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που:

Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) για το 2026 ή το 2025.

μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) για το 2026 ή το 2025. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων .

. Έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του νεοεισερχόμενου επαγγελματία στον αγροτικό τομέα.

Οι προϋποθέσεις είναι σωρευτικές, επομένως πρέπει να ισχύουν όλες για να μπορεί ο παραγωγός να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή.

Το όριο των λίτρων που μπορεί να προμηθευτεί κάθε δικαιούχος χωρίς ΕΦΚ δεν είναι απεριόριστο. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα της καλλιέργειας και της παραγωγής.

Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το 2025, η ποσότητα αναπροσαρμόζεται με βάση την ΕΑΕ του 2026. Το υπόλοιπο που απομένει θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο μέσα από την εφαρμογή και θα ενημερώνεται με κάθε αγορά.

Πώς θα αποζημιώνονται τα πρατήρια καυσίμων

Η νέα διαδικασία προβλέπει και διαφορετικό τρόπο εκκαθάρισης των συναλλαγών για τους πρατηριούχους. Τα πρατήρια θα εισπράττουν από τους αγρότες μειωμένο ποσό, καθώς δεν θα χρεώνουν τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτόν. Το Δημόσιο, από την πλευρά του, θα τους επιστρέφει τον φόρο που έχουν ήδη καταβάλει κατά την προμήθεια των καυσίμων τους.

Η καταβολή των ποσών από την ΑΑΔΕ προβλέπεται να γίνεται σε τακτική βάση, δύο ή και τρεις φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Η διαδικασία θα στηρίζεται στην ηλεκτρονική επαλήθευση των παραστατικών, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά του πρατηρίου.

Ειδικά για τις επιστροφές προς τους πρατηριούχους προβλέπεται ότι τα ποσά θα καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς κατασχέσεις, δεσμεύσεις ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές τους.

Για να συμμετάσχει ένα πρατήριο στο σύστημα, πρέπει να έχει εγγραφεί στην εφαρμογή myDiesel και να έχει καταχωρίσει ή επικαιροποιήσει σωστά τα στοιχεία του στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Όσα πρατήρια δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους δεν θα μπορούν να διαθέτουν πετρέλαιο με τη νέα διαδικασία μέχρι να τακτοποιήσουν τις σχετικές εκκρεμότητες.

Η απαλλαγή των αγροτών και η οριζόντια επιδότηση στα καύσιμα

Η απαλλαγή από τον ΕΦΚ για τους δικαιούχους αγρότες εφαρμόζεται επιπλέον της γενικότερης επιδότησης που ισχύει για τα υγρά καύσιμα. Πρόκειται για δύο διαφορετικά μέτρα, τα οποία μπορούν να λειτουργούν παράλληλα.

Με βάση την παράταση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, έως τις 15 Νοεμβρίου προβλέπεται μείωση στην τελική τιμή κατά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στη βενζίνη, μαζί με τις εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης.

Έτσι, οι επαγγελματίες αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν την ειδική φορολογική απαλλαγή κατά την αγορά του πετρελαίου τους, πέρα από τη γενικότερη ενίσχυση που ισχύει για τους καταναλωτές.