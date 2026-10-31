Η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης έχει ξεκινήσει, καθώς έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω του myΘέρμανση, ενώ η πρώτη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Η φετινή ενίσχυση θα είναι αυξημένη κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ για τους περισσότερους δικαιούχους το ανώτατο όριο διαμορφώνεται πλέον στα 1.040 ευρώ, από 800 ευρώ που ίσχυε πέρυσι.

Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 1.560 ευρώ

Το ποσό που θα πιστωθεί σε κάθε δικαιούχο δεν είναι ενιαίο. Υπολογίζεται με βάση το είδος θέρμανσης, τις κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή της κύριας κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Ειδικότερα, για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι τουλάχιστον 1, προβλέπεται προσαύξηση 25%. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιδότηση για οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2. Εκεί, το ανώτατο ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.560 ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν ίδια με την προηγούμενη περίοδο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά:

16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει.

για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει. 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, ποσό που αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, ποσό που αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα περιουσιακά κριτήρια

Για την ακίνητη περιουσία, η συνολική αντικειμενική αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει.

για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει. Τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια, με το όριο να αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE. Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να επιλέξουν διαδοχικά «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και στη συνέχεια «myΘέρμανση». Η είσοδος πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται στοιχεία που αφορούν την κατοικία και τον τρόπο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν:

Το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τον οικισμό όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Την επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα.

Εάν πρόκειται για ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.

Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει το ακίνητο, εφόσον η κατοικία δεν είναι ιδιόκτητη.

Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, εφόσον χρησιμοποιείται κοινός καυστήρας πετρελαίου.

Το IBAN που χρειάζεται πριν από την οριστικοποίηση

Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να ελέγξουν οι ενδιαφερόμενοι πριν ολοκληρώσουν την αίτηση είναι ο τραπεζικός λογαριασμός τους. Στο myAADE πρέπει να έχει δηλωθεί ενεργό IBAN, στο οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Η καταχώριση σωστών τραπεζικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την πίστωση της ενίσχυσης. Εάν ο λογαριασμός είναι λανθασμένος ή ανενεργός, η πληρωμή μπορεί να μην πραγματοποιηθεί, ακόμη και αν η αίτηση έχει εγκριθεί.