Ακριβότερες γίνονται από αύριο Κυριακή 1η Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις νέες τελωνειακές χρεώσεις να ανεβάζουν τον τελικό λογαριασμό ακόμη και για παραγγελίες λίγων ευρώ. Το νέο τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ ανά είδος αγαθού έρχεται να προστεθεί στον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ που επιβάλλεται ήδη στις αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση στα 5 ευρώ ανά τελωνειακό είδος, πριν από τον ΦΠΑ.

Έτσι, ένα φθηνό προϊόν που αγοράζεται από ηλεκτρονικό κατάστημα τρίτης χώρας μπορεί να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή με σημαντικά αυξημένο κόστος, καθώς οι νέες χρεώσεις δεν συνδέονται με την αξία της αγοράς.

Με εγκύκλιό της, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει πώς υπολογίζεται το νέο τέλος, σε ποιες αποστολές επιβάλλεται, ποιες εξαιρούνται και ποιος καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό. Το τέλος εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την κάλυψη του κόστους διαχείρισης των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου που εισάγονται από τρίτες χώρες. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται η επεξεργασία των στοιχείων των εμπορευμάτων, η αξιολόγηση κινδύνων και οι τελωνειακοί έλεγχοι.

Ο λογαριασμός στο τελωνείο

Το κλειδί για τον υπολογισμό των νέων χρεώσεων βρίσκεται στον αριθμό των τελωνειακών ειδών που περιλαμβάνει κάθε αποστολή και όχι απαραίτητα στον αριθμό των προϊόντων. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, περισσότερα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ένα τελωνειακό είδος εφόσον έχουν την ίδια δασμολογική κατάταξη, την ίδια περιγραφή και, όπου απαιτείται, την ίδια καταγωγή. Επομένως, το τέλος των 2 ευρώ δεν επιβάλλεται αυτομάτως σε κάθε τεμάχιο που βρίσκεται μέσα στο δέμα.

Για παράδειγμα, μια παραγγελία με τρία διαφορετικά τελωνειακά είδη επιβαρύνεται με τέλος διεκπεραίωσης 6 ευρώ. Αν η συνολική αξία της αποστολής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ και εφαρμόζεται παράλληλα ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ ανά είδος, προστίθενται άλλα 9 ευρώ. Έτσι, ο συνολικός λογαριασμός από τις δύο επιβαρύνσεις φτάνει τα 15 ευρώ, πριν από τον ΦΠΑ. Αντίθετα, όταν περισσότερα προϊόντα της ίδιας αποστολής μπορούν να δηλωθούν ως ένα τελωνειακό είδος, το τέλος των 2 ευρώ επιβάλλεται μία φορά για το συγκεκριμένο είδος.

Δύο χρεώσεις μέχρι το 2028

Το νέο καθεστώς διαμορφώνει διαφορετικό λογαριασμό ανάλογα με την αξία της αποστολής. Για αγορές έως 150 ευρώ, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2028, θα εφαρμόζονται παράλληλα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ και το νέο τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ ανά τελωνειακό είδος.

Για παραγγελίες αξίας άνω των 150 ευρώ, αντί του προσωρινού δασμού των 3 ευρώ, εφαρμόζονται οι κανονικοί εισαγωγικοί δασμοί, οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση την αξία, την καταγωγή και τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων. Σε αυτούς προστίθεται το τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ ανά είδος.

Η εικόνα αλλάζει από την 1η Ιουλίου 2028, όταν παύει να εφαρμόζεται ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ και ισχύουν οι κανονικοί δασμολογικοί κανόνες. Το τέλος των 2 ευρώ, ωστόσο, παραμένει, καθώς δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Από την ίδια ημερομηνία προβλέπεται χαμηλότερο τέλος για συγκεκριμένες πωλήσεις εμπορευμάτων από τελωνειακές αποθήκες.

Τι ισχύει για το ΦΠΑ

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι το νέο τέλος περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις εισαγωγές. Με συντελεστή ΦΠΑ 24%, ο φόρος που αναλογεί στα 2 ευρώ ανέρχεται σε 48 λεπτά. Συνεπώς, το τέλος μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ φτάνει τα 2,48 ευρώ, όταν εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος συντελεστής.

Υπάρχουν, ωστόσο, διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αγορά. Στις παραγγελίες μέσω του ειδικού συστήματος IOSS, όπου ο ΦΠΑ εισπράττεται κατά την πληρωμή, δεν οφείλεται ΦΠΑ επί του τέλους κατά την εισαγωγή. Εάν το τέλος χρεώνεται στον καταναλωτή κατά την πώληση, περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία της συναλλαγής. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου ο ΦΠΑ καταβάλλεται κατά τον εκτελωνισμό, το τέλος των 2 ευρώ συνυπολογίζεται στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων.

Ποια δέματα γλιτώνουν το τέλος

Δεν μπαίνουν όλες οι ηλεκτρονικές αγορές στο ίδιο καλάθι. Το νέο τέλος δεν αφορά αγορές και αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν πρόκειται για εισαγωγή αγαθών από τρίτη χώρα. Εκτός επιβάρυνσης μένουν επίσης οι αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα μεταξύ ιδιωτών. Ένα προσωπικό δώρο, για παράδειγμα, που αποστέλλεται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς να αποτελεί αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, δεν επιβαρύνεται με το νέο τέλος.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις εμπορικές παραγγελίες που φτάνουν μέσω ταχυδρομείου. Η ταχυδρομική αποστολή δεν εξασφαλίζει απαλλαγή, ενώ το τέλος μπορεί να επιβληθεί ακόμη και σε εμπορεύματα που δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Στο πεδίο εφαρμογής του μπορούν επίσης να ενταχθούν αγαθά που βρίσκονται ήδη σε τελωνειακές αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πωλούνται σε καταναλωτές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η τελωνειακή νομοθεσία.

Ποιος πληρώνει – τι ισχύει στις επιστροφές

Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους στο τελωνείο είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Όταν υπάρχει έμμεση τελωνειακή αντιπροσώπευση, υπόχρεο είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση. Το τέλος αποδίδεται στις τελωνειακές αρχές τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το αν τελικά θα το πληρώσει ο καταναλωτής ως ξεχωριστή χρέωση ή αν θα ενσωματωθεί στην τιμή της αγοράς εξαρτάται από τους όρους της συναλλαγής και τον τρόπο είσπραξης των τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το τέλος των 2 ευρώ δεν επιστρέφεται ακόμη και στην περίπτωση ακύρωσης ή διπλής υποβολής τελωνειακής διασάφησης. Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου καθίσταται υποχρεωτική η παροχή αναγνωριστικών στοιχείων των προϊόντων για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Με τη νέα υποχρέωση επιδιώκεται η ακριβέστερη ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και η ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων στα εκατομμύρια δέματα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.