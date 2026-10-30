Η γαλλική οικονομία κατέγραψε συρρίκνωση 0,1% το τρίτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, εν μέσω δημοσιονομικών πιέσεων και αυξανόμενης ανησυχίας των επενδυτών για την πορεία των δημόσιων οικονομικών της.

Πρόκειται για τη δεύτερη τριμηνιαία υποχώρηση του γαλλικού ΑΕΠ μέσα στο έτος, καθώς το πρώτο τρίμηνο είχε σημειωθεί πτώση 0,2%, ενώ το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε στάσιμη. Τα στοιχεία αποδείχθηκαν χειρότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν ανάπτυξη 0,1%.

Η εικόνα της Γαλλίας έρχεται σε αντίθεση με τις επιδόσεις της υπόλοιπης ευρωζώνης. Το ΑΕΠ των 21 χωρών της νομισματικής ένωσης αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνον που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η γερμανική οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ η Ισπανία παρουσίασε επίσης ισχυρές επιδόσεις, έγραψαν οι Financial Times.

«Το συμπέρασμα είναι ότι το 2026 η γαλλική οικονομία θα βρίσκεται σε στάση λόγω του άνευ προηγουμένου συνδυασμού εξωτερικών και εσωτερικών κλυδωνισμών: του καύσωνα και των Στενών του Ορμούζ. Πρέπει να την επανεκκινήσουμε», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στο Franceinfo ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας Insee, βασικός παράγοντας της οικονομικής συρρίκνωσης ήταν η μείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 0,6%.

«Τα γαλλικά στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά και θα εντείνουν την πίεση για ταχύτερη και εκτενέστερη εξυγίανση του δημόσιου τομέα», ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες της Pantheon Macroeconomics ο οικονομολόγος Claus Vistesen.

Την ίδια ώρα, πρόσθετη πίεση στην οικονομία ασκεί η επιτάχυνση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία ανήλθε στο 3,8% τον Οκτώβριο, από 3,4% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για αύξηση στο 3,6%.

Η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές, με τα γαλλικά κρατικά ομόλογα να δέχονται σημαντικές πιέσεις τους τελευταίους μήνες. Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη εβδομάδα το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού της Γαλλίας άγγιξε το 5% για πρώτη φορά από το 2002.

Στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, τα γαλλικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των ιταλικών τίτλων, ενώ εμφάνισαν χειρότερη επίδοση σε σύγκριση με τα γερμανικά ομόλογα αναφοράς. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα, με την απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου να ενισχύεται κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 4,94%, καθώς οι τιμές των τίτλων υποχωρούσαν.