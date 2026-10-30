Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ο δομικός πληθωρισμός έφτασε τον στόχο του 2%, κηρύσσοντας ουσιαστικά τη νίκη σε έναν πόλεμο κατά του αποπληθωρισμού που καθόρισε την ιαπωνική οικονομία για δεκαετίες.



Η πολυσυζητημένη αυτή εξέλιξη ανακοινώθηκε την Παρασκευή στην τριμηνιαία έκθεση της κεντρικής τράπεζας για την οικονομική δραστηριότητα και τις τιμές, η οποία συνόδευε την απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια σταθερά στο 1,25%.

Η απόφαση για τα επιτόκια, με πλειοψηφία 8-1, ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές. Η κεντρική τράπεζα σημείωσε στην έκθεσή της ότι ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή βρίσκεται πλέον σε επίπεδο «γενικά συνεπές με τον στόχο σταθερότητας τιμών του 2%».

BOJ chief Ueda says 2% inflation goal not yet sustainably achieved Japan central bank keeps rates steady, will pick up pace of ETF disposal https://t.co/NlRaCELW67 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 30, 2026

Ο στόχος του 2% είχε τεθεί το 2013, στις αρχές της θητείας του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την κεντρική τράπεζα για τον σχεδιασμό μιας τεράστιας προσπάθειας τερματισμού της πολυετούς οικονομικής στασιμότητας.



Ωστόσο, ο στόχος αυτός παρέμενε απρόσιτος για πολλά χρόνια, παρά την επιθετική νομισματική χαλάρωση και την εισαγωγή αρνητικών επιτοκίων πριν από 10 χρόνια.

Ο Ιάπωνας πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε

Πρόσφατα, η εκτόξευση του κόστους των εμπορευμάτων, το αδύναμο γεν, η ήπια οικονομική ανάπτυξη και η ταχεία στένωση της αγοράς εργασίας συνδυάστηκαν για να ομαλοποιήσουν τις αυξήσεις των τιμών.

Η επιφυλακτική στάση του διοικητή Καζούο Ουέδα και η νέα πρόκληση

Σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής, ο διοικητής της Bank of Japan, Καζούο Ουέδα, υποβάθμισε το ορόσημο του 2%, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί με βιώσιμο και σταθερό τρόπο. Αυτό που είναι κρίσιμο, δήλωσε, είναι η τιμή αυτή να «εδραιωθεί σταθερά», προσθέτοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να προσαρμόσει τη νομισματική πολιτική για να διασφαλίσει αυτό το αποτέλεσμα αντί να περιμένει απλώς να συμβεί.



«Δεν βλέπω ένα σενάριο όπου, σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα εκδώσουμε μια επίσημη “διακήρυξη επίτευξης”», είπε ο Ουέδα.

Η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι, έχοντας επιτύχει τον στόχο, υπάρχει κίνδυνος οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό να αυξηθούν και ο δομικός πληθωρισμός «θα αποκλίνει σε επίπεδο πάνω από τον στόχο σταθερότητας τιμών».

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέδα, μιλά σε συνέδριο κατά τη διάρκεια των Ετήσιων Συνόδων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον

Η δήλωση της κεντρικής τράπεζας ήταν «μια διακήρυξη νίκης, αλλά μια ήσυχη και ελαφρώς αμήχανη», δήλωσε ο Σόκι Ομόρι, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Deutsche Bank.

«Ο μετρούμενος πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από το 2% για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τεσσάρων ετών· αυτό που πραγματικά είπε η τράπεζα την Παρασκευή είναι ότι τώρα πιστεύει πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει γύρω στο 2% χωρίς τη βοήθειά της».

«Αυτό είναι το τέλος μιας πρόκλησης και η αρχή μιας άλλης, επειδή μια κεντρική τράπεζα που έφτασε τον στόχο της από κάτω πρέπει τώρα να τον υπερασπιστεί από πάνω», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι το βασικό επιτόκιο του 1,25% παραμένει περίπου 1-1,5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια.

Αναθεώρηση προβλέψεων και προοπτικές για νέες αυξήσεις επιτοκίων

Το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας αύξησε ελαφρώς τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό εκτός τροφίμων και ενέργειας σε σχέση με τον Ιούλιο, προβλέποντας ότι θα παραμείνει πάνω από τον στόχο για το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2027 και για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι αναμένει τη συνέχιση της μέτριας ανάπτυξης της ιαπωνικής οικονομίας, υποστηριζόμενη από κυβερνητικά μέτρα, ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες και την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη που ενίσχυσε τις ιαπωνικές εταιρείες ημιαγωγών και τεχνολογικών υποδομών.



Οι προσδοκίες αυξάνονται μεταξύ των οικονομικών αναλυτών ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Μια ιαπωνική σημαία κυματίζει στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας της Ιαπωνίας στο Τόκιο

Ο Μαρσέλ Θίελιαντ, επικεφαλής της Capital Economics Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε ότι η περαιτέρω σύσφιξη φαίνεται «πολύ πιθανή», προβλέποντας ότι το επιτόκιο θα φτάσει το 2% έως τα μέσα του επόμενου έτους.



Το πιο επιθετικό μέλος του συμβουλίου, Χατζίμε Τακάτα, υποστήριξε την αύξηση του επιτοκίου στο 1,5% στη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι επειδή ο στόχος εκπληρώθηκε, η κατάσταση έχει «μετατοπιστεί σε μια νέα φάση» στην οποία η κεντρική τράπεζα οφείλει να επιταχύνει τον ρυθμό των αυξήσεων.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε μικρή αύξηση στον ρυθμό πωλήσεων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF). Η τράπεζα άρχισε να πουλά τον Ιανουάριο του 2026 τα ETF της, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 250 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν κατά την περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά το έκανε με επιφυλακτικό ρυθμό που θα απαιτούσε 100 χρόνια για πλήρη αποεπένδυση.

Ο νέος ρυθμός θα ανέλθει σε περίπου 10 δισ. γεν (63,6 εκατ. δολάρια) ημερησίως, δηλαδή περίπου το 0,1% της ημερήσιας αξίας συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, σύμφωνα με τους Financial Times.