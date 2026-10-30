Στην καταβολή 33,9 εκατομμυρίων ευρώ σε 117.198 αγρότες προχωρά σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , στο πλαίσιο της τρίτης πληρωμής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το ακριβές ποσό που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε 33.937.935,33 ευρώ.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά τις αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποίησαν οι παραγωγοί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο.

Για τον υπολογισμό των επιστροφών χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των συναλλαγών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και e-send.

Σχεδόν 80 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί στους αγρότες το 2026

Με τη σημερινή καταβολή, το συνολικό ποσό των επιστροφών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από την αρχή του έτους διαμορφώνεται σε 79.839.664,46 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά 126.997 αγρότες έχουν λάβει επιστροφή ΕΦΚ μέσα στο 2026.

Ο αριθμός αυτός αφορά τους μοναδικούς δικαιούχους που έχουν ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του έτους και δεν πρέπει να συγχέεται με τους 117.198 παραγωγούς που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στην τρίτη πληρωμή.

Πώς μπορούν οι αγρότες να δουν πόσα χρήματα δικαιούνται

Η ΑΑΔΕ δίνει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για τα ποσά που τους αναλογούν μέσω της ειδικής εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026».

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν:

Τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής.

Τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί σε καθεμία από τις πληρωμές του 2026.

Την αναλυτική εικόνα των επιστροφών ΕΦΚ που τους αφορούν.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία των αγορών τους με τις επιστροφές που έχουν υπολογιστεί και καταβληθεί από την ΑΑΔΕ.

Ποιες αγορές πετρελαίου αφορά η τρίτη πληρωμή

Η τρίτη καταβολή αφορά αποκλειστικά τις επιλέξιμες αγορές πετρελαίου κίνησης του τρίτου τριμήνου του 2026, για τις οποίες τα απαραίτητα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση.

Η επιστροφή του ΕΦΚ αποτελεί μέτρο οικονομικής ενίσχυσης των αγροτών, με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης από το κόστος των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή.

Η σημερινή πληρωμή είναι η τρίτη για το τρέχον έτος, ανεβάζοντας τις συνολικές επιστροφές κοντά στο όριο των 80 εκατομμυρίων ευρώ.