Ανάσα για καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει την κρατική επιδότηση στα καύσιμα έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026. Με στόχο την άμεση ανακούφιση απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις που καταγράφονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, οριστικοποιώντας τη διατήρηση των μέτρων στήριξης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ύψος της ενίσχυσης παραμένει σταθερό στα επίπεδα που ίσχυαν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Παράλληλα, διατηρούνται στο ακέραιο και οι πρόσθετες εκπτώσεις που παρέχουν οι εταιρείες διύλισης, εξασφαλίζοντας σημαντική μείωση της τελικής τιμής κατά τον ανεφοδιασμό.

Συγκεκριμένα, από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής:

20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης ,

ανά λίτρο για το , 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης ,

ανά λίτρο για το , 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.



Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.



Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,44 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 897 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.



Τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης, τα οποία έχουν ληφθεί έως σήμερα, είναι τα εξής: