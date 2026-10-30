Πέντε χρόνια μετά την κατάρρευση που συγκλόνισε την αγορά ακινήτων της Κίνας, η Evergrande, ο άλλοτε πανίσχυρος κατασκευαστικός όμιλος με υποχρεώσεις άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξακολουθεί να απασχολεί επενδυτές, τράπεζες και πιστωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, όμως, υπάρχει μια εξέλιξη που ενδέχεται να τους επιτρέψει να πάρουν πίσω ένα μικρό μέρος των χρημάτων τους.

Η επενδυτική εταιρεία PAG, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, συμφώνησε να καταβάλει 513 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το 51% της Evergrande Property Services, θυγατρικής του χρεοκοπημένου κινεζικού κολοσσού, σύμφωνα με τους Financial Times.

Πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία στην πολύχρονη προσπάθεια εκκαθάρισης της Evergrande, αν και η ολοκλήρωσή της εκκρεμεί. Το τίμημα, μάλιστα, αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 30% σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία του ποσοστού που πωλείται, με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση.

Τι είναι η Evergrande και γιατί η κατάρρευσή της συγκλόνισε την Κίνα

Η China Evergrande Group δεν ήταν μια συνηθισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ανάπτυξης ακινήτων στην Κίνα, σε μια χώρα όπου η αγορά κατοικίας αποτελούσε επί χρόνια βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πώληση διαμερισμάτων προτού ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Οι αγοραστές κατέβαλλαν προκαταβολές ή πλήρωναν για κατοικίες που επρόκειτο να παραδοθούν αργότερα, ενώ η εταιρεία χρησιμοποιούσε σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων για να χρηματοδοτεί νέα έργα.

Όσο οι πωλήσεις αυξάνονταν και η αγορά ακινήτων αναπτυσσόταν, το μοντέλο αυτό επέτρεπε στην Evergrande να επεκτείνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και η εταιρεία δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση. Οι τεράστιες υποχρεώσεις της, που ξεπερνούσαν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, έγιναν πλέον αδύνατο να εξυπηρετηθούν κανονικά.

Το 2021 η Evergrande κατέρρευσε οικονομικά, προκαλώντας ανησυχία όχι μόνο για τις τράπεζες και τους επενδυτές που είχαν χρηματοδοτήσει τον όμιλο, αλλά και για τους αγοραστές που περίμεναν να παραλάβουν τα σπίτια τους.

Η υπόθεση ανέδειξε τις βαθύτερες αδυναμίες του κινεζικού μοντέλου ανάπτυξης ακινήτων: την υπερβολική εξάρτηση από τον δανεισμό, τις προκαταβολές των αγοραστών και τη συνεχή αύξηση των πωλήσεων.

Από τα 46 δισ. δολάρια που διεκδικούν οι πιστωτές, έχουν ανακτηθεί μόλις 436 εκατομμύρια

Η εκκαθάριση της Evergrande εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Το 2024, δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ διέταξε την εκκαθάριση της εταιρείας που ήταν εισηγμένη εκεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναζήτηση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων προς όφελος των πιστωτών.

Ωστόσο, η ανάκτηση χρημάτων αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύουν οι Financial Times, οι εκκαθαριστές έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ανακτήσουν μόλις 436 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι απαιτήσεις των πιστωτών φτάνουν τα 46 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των απαιτήσεων.

Μάλιστα, οι ίδιοι οι εκκαθαριστές παραδέχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι πιθανότητες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από θυγατρικές της Evergrande στην ηπειρωτική Κίνα θεωρούνται εξαιρετικά περιορισμένες.

Γι’ αυτό και η συμφωνία για την Evergrande Property Services αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ποιος αγοράζει τη θυγατρική και γιατί η συμφωνία θεωρείται σημαντική

Η PAG είναι επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα το Χονγκ Κονγκ, επικεφαλής της οποίας είναι ο Κινέζος χρηματοοικονομικός παράγοντας Γουεϊτζιάν Σαν.

Η εταιρεία συμφώνησε να αποκτήσει το 51% της Evergrande Property Services, μιας θυγατρικής που δραστηριοποιείται στη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών σε ακίνητα.

Η διάκριση έχει σημασία: δεν πωλείται ολόκληρη η Evergrande ούτε εξαφανίζονται τα χρέη της. Πωλείται ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, με στόχο να δημιουργηθούν έσοδα για τους πιστωτές.

Πέρα από τα 513 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού, η PAG θα καταβάλει επιπλέον 500 εκατομμύρια γουάν, περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια, για την κάλυψη εξόδων της συναλλαγής που αφορούν τους εκκαθαριστές.

«Έπειτα από μια εκτεταμένη και ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης, είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία με την PAG», δήλωσε ο Έντι Μίντλετον, ένας από τους εκκαθαριστές της εταιρείας Alvarez & Marsal.

Ο ίδιος, πάντως, υπογράμμισε ότι απομένει ακόμη σημαντική δουλειά μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Οι αγωγές κατά της PwC και τα δισεκατομμύρια που αναζητούνται

Η πώληση της θυγατρικής δεν είναι η μοναδική προσπάθεια ανάκτησης χρημάτων.

Οι εκκαθαριστές έχουν στραφεί δικαστικά και κατά της PwC, διεκδικώντας 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δραστηριότητές της στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και από τον διεθνή οργανισμό της, για φερόμενες ελεγκτικές παραλείψεις.

Η υπόθεση συνδέεται με τη διαπίστωση ότι η Evergrande είχε διογκώσει με δόλιο τρόπο τα έσοδά της κατά την περίοδο που προηγήθηκε της κατάρρευσής της.

Παράλληλα, οι εκκαθαριστές αναμένουν την έκβαση δικαστικής διαδικασίας που θα μπορούσε να ανατρέψει συμφωνία ύψους περίπου 127 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της PwC στο Χονγκ Κονγκ και της τοπικής εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς.

Η διαφωνία αφορά το κατά πόσο η αποζημίωση των μικρομετόχων παρακάμπτει την προτεραιότητα των πιστωτών στην ανάκτηση χρημάτων.

Από μια αποτυχημένη πώληση 2,5 δισ. δολαρίων στη σημερινή συμφωνία των 513 εκατομμυρίων

Η νέα συμφωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με μια προηγούμενη προσπάθεια πώλησης της ίδιας συμμετοχής.

Το 2021, πριν από τη δικαστική εκκαθάριση, η Evergrande είχε επιχειρήσει να πουλήσει το ποσοστό της στην Evergrande Property Services στον κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο Hopson, έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συναλλαγή εκείνη δεν ολοκληρώθηκε.

Πέντε χρόνια αργότερα, το ίδιο πλειοψηφικό ποσοστό συμφωνήθηκε να πωληθεί για 513 εκατομμύρια δολάρια, περίπου το ένα πέμπτο του τότε τιμήματος.

Η χρηματιστηριακή αντίδραση ήταν αρνητική. Την Παρασκευή, οι μετοχές της Evergrande Property Services υποχώρησαν κατά 17,7%, με τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται περίπου στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για τους πιστωτές της Evergrande, η συμφωνία με την PAG αποτελεί μια σπάνια δυνατότητα ουσιαστικής ανάκτησης χρημάτων. Για την κινεζική αγορά ακινήτων, όμως, η υπόθεση εξακολουθεί να θυμίζει πόσο εύκολα ένα επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζεται στον διαρκή δανεισμό και στις προσδοκίες αδιάκοπης ανάπτυξης μπορεί να καταρρεύσει, αφήνοντας πίσω του χρέη δεκάδων δισεκατομμυρίων.