Τη δυνατότητα ένταξης υπό ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4982/2022 με την υποβολή φακέλου που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί και βρίσκονται σε ισχύ προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Η απόφαση, με αριθμό 90583 τροποποιεί την υπουργική απόφαση 16942/22.2.2023, η οποία καθορίζει τη διαδικασία και το περιεχόμενο του φακέλου για την υπαγωγή Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) στις διατάξεις του νόμου 4982/2022.

Ειδικότερα, για τους υπό ανάπτυξη Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. προβλέπεται ότι η αίτηση υπαγωγής μπορεί να συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει όσα από τα προβλεπόμενα στοιχεία και έγγραφα έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος ορίζεται η ύπαρξη εν ισχύ απόφασης καθορισμού ή έγκρισης ανάπτυξης του Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι, μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, τα στοιχεία και τα έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί και προβλέπονται για την ολοκλήρωση των Επιχειρηματικών Πάρκων δεν αναζητούνται εκ νέου κατά τη διαπίστωση της ολοκλήρωσής τους.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συγκεκριμένα στοιχεία ή έγγραφα έχουν λήξει, ακυρωθεί ή τροποποιηθεί, καθώς και όταν ζητηθεί εκ νέου η προσκόμισή τους από τον φορέα του Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση του 2023. Η νέα απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6525/27.10.2026 και ισχύει από τη δημοσίευσή της.