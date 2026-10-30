Την έγκριση της συγχώνευσης, με απορρόφηση της εταιρείας «Ευρώπη Holdings Α.Ε.» από την «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 4309759 ΑΠ, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, εγκρίνεται η συγχώνευση των δύο ανωνύμων εταιρειών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 2515/1997, των άρθρων 6-21, 30-34 και 140 παρ. 3 του νόμου 4601/2019, καθώς και των σχετικών διατάξεων του νόμου 4548/2018.

Η έγκριση δίνεται σε εφαρμογή των αποφάσεων των έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιρειών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2026, καθώς και της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με αριθμό 52.297/23-10-2026.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της CrediaBank, το οποίο αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, ως συνέπεια της συγχώνευσης και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 23 Οκτωβρίου.

Στο σκεπτικό της απόφασης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της 16ης Σεπτεμβρίου 2026, οι εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών των εταιρειών PwC, TMS, KPMG και BDO, καθώς και οι εκθέσεις των διοικητικών συμβουλίων προς τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Επιπλέον, αναφέρεται έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη συγχώνευση δεν υπόκειται σε έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση προβλέπει, τέλος, την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.