Ρεκόρ τουριστικών εσόδων κατέγραψε η Τουρκία το 2026, με τις εισπράξεις να ξεπερνούν τα 51 δισ. δολάρια στο πρώτο εννιάμηνο του έτους. Η αύξηση κατά 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του τουρισμού της χώρας, με το τρίτο τρίμηνο να συμβάλλει επίσης στην επίτευξη ιστορικά υψηλών επιδόσεων.

Το ρεκόρ ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκία κατέγραψε έσοδα 25,526 δισ. δολαρίων μόνο στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 5%, πετυχαίνοντας ιστορικό υψηλό και για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Συνολικά, υποδέχθηκε 49,132 εκατομμύρια επισκέπτες στο εννεάμηνο. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 4,6%, στα 107,7 δολάρια.

Οι Ρώσοι επισκέπτες ήταν οι περισσότεροι, 5,7 εκατομμύρια, ακολουθούμενοι από τους Γερμανούς, 5,17 εκατομμύρια, και τους Βρετανούς, 3,2 εκατομμύρια.

Ο Ερσόι υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις επιτεύχθηκαν παρά τις περιφερειακές συγκρούσεις, τις διαταραχές στις αεροπορικές μεταφορές και την αύξηση του ταξιδιωτικού κόστους.

Ο Τούρκος υπουργός ανακοίνωσε ενίσχυση της τουριστικής προβολής σε Αμερική, Ασία, Αφρική και Αυστραλία, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και τη δημιουργία νέων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.