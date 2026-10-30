Με αύξηση 9% στα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, στα 893 εκατ. ευρώ, έκλεισε το εννεάμηνο του 2026 για την Πειραιώς, με την ανάπτυξη των χορηγήσεων, των ασφαλιστικών εργασιών και της διαχείρισης κεφαλαίων να στηρίζει τις επιδόσεις του Ομίλου. Η διοίκηση επιβεβαιώνει την πορεία επίτευξης των ετήσιων στόχων, διαβλέπει περιθώρια υπέρβασης στα έσοδα από τόκους και υπηρεσίες και προχωρά σε αναβάθμιση των στόχων για το 2027.

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 10%, στα 0,68 ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου περίπου 0,90 ευρώ, ενώ η εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,4%. Παράλληλα, η Πειραιώς έχει ενσωματώσει πρόβλεψη για διανομή 650 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τα κέρδη του 2026, με προμέρισμα περίπου 124 εκατ. ευρώ να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο, υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων.

Ρεκόρ βασικής λειτουργικής κερδοφορίας

Τα βασικά λειτουργικά κέρδη του εννεαμήνου ανήλθαν σε 930 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση. Στο γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 301 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Η βελτίωση της βασικής λειτουργικής επίδοσης αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επίδραση της μεταβλητότητας των αγορών στα μη βασικά έσοδα. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους στο γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 275 εκατ. ευρώ, έναντι 336 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 1,532 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Στο γ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 542 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία και κατά 15% σε ετήσια βάση, με στήριξη από τη θετική επίδραση των επιτοκίων, τη διαχείριση των περιθωρίων και το συγκρατημένο κόστος καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,2% στο εννεάμηνο και στο 2,3% στο γ΄ τρίμηνο. Με βάση την επίδοση έως τον Σεπτέμβριο και την τρέχουσα δυναμική της αγοράς, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο υπέρβασης του ετήσιου στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2 δισ. ευρώ.

Άνοδος 39% στα έσοδα από υπηρεσίες

Η διεύρυνση των πηγών εσόδων αποτυπώνεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων από υπηρεσίες κατά 39%, στα 679 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με σημαντική συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική.

Στο γ΄ τρίμηνο, τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 217 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση. Θετική επίδοση κατέγραψαν η διαχείριση κεφαλαίων πελατών, η τραπεζοασφάλιση και οι υπηρεσίες μεταφοράς κεφαλαίων.

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής διαμορφώθηκε σε 666 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένη κατά 4%, με στήριξη και από τις θετικές τάσεις στον κλάδο υγείας.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 19%, στα 16,9 δισ. ευρώ. Οι καθαρές εισροές έφτασαν τα 1,3 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο, ενώ η θετική επίδραση των αγορών συνέβαλε με περισσότερα από 1 δισ. ευρώ στην αύξηση των κεφαλαίων.

Νέα δάνεια 3,2 δισ. ευρώ στο τρίμηνο

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων ανήλθε σε 39,6 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση. Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με την τράπεζα να παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου για περισσότερα από 3 δισ. ευρώ στο σύνολο του 2026.

Στο γ΄ τρίμηνο, οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 3,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, 1,7 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, 1,2 δισ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 300 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες. Οι κλάδοι των μεταφορών και της ενέργειας είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην καθαρή πιστωτική επέκταση.

Στη στεγαστική πίστη, οι εκταμιεύσεις του εννεαμήνου έφτασαν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 37%, ενώ η καθαρή αύξηση των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 135 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 69,2 δισ. ευρώ, από 66,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Μαζί με τα υπό διαχείριση κεφάλαια, τα συνολικά κεφάλαια πελατών έφτασαν τα 86,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση.

Στο 2% ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPE υποχώρησε στο 2%, από 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 2,5% έναν χρόνο νωρίτερα, έπειτα από πωλήσεις χαρτοφυλακίων και ενέργειες διαχείρισης των προβληματικών δανείων.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιορίστηκαν σε περίπου 900 εκατ. ευρώ, από 1,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Η κάλυψή τους από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 58%, έναντι 71% έναν χρόνο πριν, λόγω της πώλησης χαρτοφυλακίων υψηλής κάλυψης.

Το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο, σε ευθυγράμμιση με τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο για περίπου 60 μονάδες βάσης. Στο γ΄ τρίμηνο αυξήθηκε στις 80 μονάδες βάσης, καθώς οι προβλέψεις επηρεάστηκαν από δανειακό χαρτοφυλάκιο που ταξινομήθηκε ως διακρατούμενο προς πώληση.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε σε 212%, ενώ ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 65%.

Προμέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή

Η Πειραιώς προγραμματίζει την καταβολή προμερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 124 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2026, υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων.

Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9%, ενσωματώνοντας την πρόβλεψη διανομής προς τους μετόχους, την επιταχυνόμενη απόσβεση της αναβαλλόμενης φορολογικής πίστωσης και την αύξηση των δανείων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων ανήλθε σε 18,6%.

Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για CET1 άνω του 13% στο τέλος του 2026, με στήριξη από την οργανική κερδοφορία και πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Στο λειτουργικό σκέλος, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 33% στο εννεάμηνο και στο 32% στο γ΄ τρίμηνο. Τα λειτουργικά έξοδα του τριμήνου υποχώρησαν κατά 5% έναντι του προηγούμενου, στα 231 εκατ. ευρώ.

Για το 2027, η Πειραιώς στοχεύει πλέον σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 2,4%, έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού περίπου 0,9%, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% σε ετήσια βάση και δείκτη CET1 άνω του 13,5%.

Snappi: 260.000 χρήστες στον πρώτο χρόνο

Η ψηφιακή τράπεζα Snappi έφτασε τους 260.000 χρήστες και τα 130 εκατ. ευρώ καταθέσεις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Από τον Ιούλιο διέθεσε επτά νέα προϊόντα, ενώ προσελκύει περίπου 1 εκατ. ευρώ καταθέσεων ημερησίως. Η επίδοση αυτή οδηγεί την Πειραιώς σε αναβάθμιση των μεσοπρόθεσμων επιδιώξεών της για την ψηφιακή τράπεζα.

Η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου

«Τα αποτελέσματα εννεάμηνου 2026 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Πειραιώς. Οικοδομούμε έναν Όμιλο διαφοροποιημένων υψηλών αποδόσεων, που συνδυάζει ανάπτυξη κορυφαίου επιπέδου με υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα και ισολογισμό χαμηλού ρίσκου. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 10% στα €0,68, και βρίσκονται σε πλήρη τροχιά επίτευξης του στόχου μας για κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,90 το 2026, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,4%.

Η ανάπτυξη του Ομίλου έχει εύρος και βάθος, και στηρίζεται στη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και αυξανόμενη συνεισφορά από τον τομέα υπηρεσιών, την ασφάλιση και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση στα €40 δισ., με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, καταγράφοντας καθαρή πιστωτική επέκταση €2,2 δισ. στο εννεάμηνο. Παράλληλα, ενισχύουμε περαιτέρω τη διαφοροποίηση των εσόδων μας: τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 39% ετησίως στο εννεάμηνο και αντιπροσωπεύουν πλέον το 31% των συνολικών εσόδων, με σημαντική συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είχε παραγωγή ασφαλίστρων €666 εκατ. στο εννεάμηνο, και από τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, όπου υπήρξαν καθαρές εισροές €1,3 δισ. κατά την ίδια περίοδο.

Η καινοτομία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Η Snappi, η ψηφιακή μας τράπεζα, έφθασε τους 260 χιλ. χρήστες και €130 εκατ. καταθέσεις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, προσελκύοντας περίπου €1 εκατ. καταθέσεις την ημέρα, με την κυκλοφορία επτά νέων προϊόντων από τον Ιούλιο. Η δυναμική αυτή μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας για τη Snappi.

Η πειθαρχία παραμένει στον πυρήνα του μοντέλου λειτουργίας μας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 33%, ανάμεσα στους καλύτερους στην Ευρώπη, το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης και ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 2,0%. Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου συνεχίζει να υποστηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις διανομές προς τους μετόχους: ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 12,9%, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή σε μετρητά ύψους €650 εκατ. από τα κέρδη του 2026, ενώ θα καταβληθεί προμέρισμα €10 σεντς ανά μετοχή το 4ο τρίμηνο υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων. Η αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης επικυρώνει αυτή την πρόοδο.

Η συνεχιζόμενη διαμάχη στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρώπη εντείνουν την αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ανθεκτικό, με δημοσιονομική σταθερότητα, συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρηθεί σε θετική τροχιά, υποστηριζόμενη από ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και τις διαρκείς επενδύσεις.

Η ισχυρή μας επίδοση ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη των στόχων του 2026, με περιθώριο υπέρβασης στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα έσοδα από υπηρεσίες. Παράλληλα, θέτει τα θεμέλια για την αναβάθμιση των στόχων μας για το 2027.

Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο >2,4%, έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού περίπου 0,9%, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% ετησίως και δείκτη CET1 άνω του 13,5%.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για την πιστοποίησή μας ως Top Employer Greece για το 2026 από το Top Employers Institute, η μόνη ελληνική τράπεζα που λαμβάνει την συγκεκριμένη αναγνώριση.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία, να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία μας και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»