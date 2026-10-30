Με πτώση διαπραγματεύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) μετά από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +3,66%.

Επιδείνωση καταγράφεται στο επενδυτικό κλίμα διεθνώς, με τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να δέχονται επίσης πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:45 διαπραγματεύεται στις 2.609,86 μονάδες, με απώλειες 0,5%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 80,09 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα αποτελέσματα των εισηγμένων. Η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του εννεαμήνου 2023. Την Πέμπτη ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της και η Eurobank.