Την έναρξη του χειμερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι από 1η Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2027.

Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ. Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό, σημειώνει ακόμη ο ΔΕΔΔΗΕ.