Η Toyota, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, κατέγραψε πτώση 2,2% στις παγκόσμιες πωλήσεις της τον Σεπτέμβριο, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 860.107 οχήματα. Την ίδια περίοδο, η παραγωγή της μειώθηκε κατά 3,2%, στα 889.079 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία και μεταδίδει το Reuters.

Οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν κατά 19,7%, επεκτείνοντας την πτώση τους σε όγδοο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές βενζίνης επηρέασαν τη ζήτηση για βενζίνη και υβριδικά αυτοκίνητα, ανέφερε η Toyota σε ανακοίνωσή της.

Οι πωλήσεις στη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 29,8%, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,8% στην Ιαπωνία και 8,4% στις ΗΠΑ, την κορυφαία αγορά της Toyota.

Η παραγωγή μειώθηκε κατά 18,6% στην Κίνα και 2,9% στις ΗΠΑ, ενώ αυξήθηκε κατά 5,8% στην Ιαπωνία.

Τα στοιχεία της Toyota περιλαμβάνουν την πολυτελή μάρκα Lexus.

Η Toyota Motor Corporation, είναι ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία που εδρεύει στην πόλη Τογιότα, στο Αϊτσί της Ιαπωνίας.

Το 2008, η ετήσια παραγωγή και οι ετήσιες πωλήσεις του Ομίλου της Toyota ξεπέρασαν για πρώτη φορά αυτές του Ομίλου της General Motors, κάνοντας την Toyota το νούμερο 1 στον κόσμο. Η Toyota ήταν η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που παρήγαγε περισσότερα από 10 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, ρεκόρ που σημειώθηκε το 2012, ενώ επίσης τον Ιούλιο του 2012, η εταιρεία ανέφερε ότι παρήγαγε το 20.000.000-ό της όχημα. Από τον Νοέμβριο του 2013, είναι επίσης η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ιαπωνία από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, καθώς και από τα έσοδα. Τον Σεπτέμβριο του 2023, η συνολική παραγωγή έφτασε τα 300 εκατομμύρια οχήματα.

Η Toyota επαινέθηκε ως ηγέτης στην ανάπτυξη και τις πωλήσεις υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, ξεκινώντας με την εισαγωγή του αρχικού Toyota Prius το 1997. Η εταιρεία πουλά πλέον περισσότερα από 40 μοντέλα υβριδικών οχημάτων σε όλο τον κόσμο. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία έχει επίσης επικριθεί ότι καθυστερεί να υιοθετήσει αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ αντιθέτως έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη οχημάτων με τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου, όπως το Toyota Mirai, μια τεχνολογία που είναι πολύ πιο δαπανηρή, και έχει μείνει πολύ πίσω από τις ηλεκτρικές μπαταρίες όσον αφορά την υιοθέτηση.

Σήμερα, η Toyota Motor Corporation έχει στην κατοχή της, τις εξής εταιρείες του ομίλου: Toyota, Lexus, Daihatsu και Century. Η εταιρεία κατέχει επίσης μερίδιο 25% στην Archion, μερίδιο 20% στη Subaru Corporation, μερίδιο 5,1% στη Mazda, μερίδιο 4,9% στη Suzuki, μερίδιο 4,6% στην Isuzu, μερίδιο 3,8% στη Yamaha Motor Company και μερίδιο 2,8% στην Panasonic.