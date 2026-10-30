Η Alpha Bank οδεύει προς ακόμη μία ισχυρή χρονιά, με την κερδοφορία, τα έσοδα και τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού να διατηρούν ισχυρή δυναμική στο εννεάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 779 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,2% σε ετήσια βάση, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 14,5%. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 10,7%, τα έσοδα από προμήθειες κατά 25,4%, εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια διατήρησαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης (+13,1%).

Προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους 779 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,2% σε ετήσια βάση, με RoTBV 14,5% στο εννεάμηνο και 15,5% στο γ΄ τρίμηνο.

Έσοδα από προμήθειες +32% σε ετήσια βάση, ή +25% εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA, καθώς οι επενδύσεις και οι στοχευμένες εξαγορές αποδίδουν πλέον απτά αποτελέσματα.

Πιστωτική επέκταση 2,6 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, εξυπηρετούμενα δάνεια στα 40,4 δισ. ευρώ.

Συνολικά κεφάλαια πελατών 88,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, με τις καταθέσεις +13,3% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια +32%.

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) 14,5% στο εννεάμηνο και 15,5% το γ’ τρίμηνο.

CET1 στο 14,5% με 124 μ.β. οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου στο εννεάμηνο.

Σχηματισμός πρόβλεψης για διανομή ίση με 55% των δημοσιευμένων κερδών, 421 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και 124 εκατ. ευρώ προμέρισμα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου, που ενισχύεται περαιτέρω από τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών μας και τη συνεχή ανθεκτικότητα του ισολογισμού μας, επιτρέποντάς μας να εισέλθουμε στην τελική ευθεία του 2026 από θέση ισχύος».

Σε υψηλό 9 ετών τα έσοδα

Περαιτέρω ενίσχυση κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 472,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση σχεδόν εννέα ετών, σύμφωνα με τη Διοίκηση, ενώ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,7% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αντανακλά κυρίως την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη βελτίωση της συνεισφοράς του χαρτοφυλακίου των ομολόγων, με την έως σήμερα επίδοση να υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες της Τράπεζας.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 483 εκατ. ευρώ, ή κατά 25,4% εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου.

Οι επενδύσεις στις βασικές δραστηριότητες και οι στοχευμένες εξαγορές των τελευταίων ετών αποδίδουν πλέον απτά αποτελέσματα, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων και ενισχύοντας το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου. Στο γ΄ τρίμηνο, το asset management κατέγραψε ιστορικά υψηλή τριμηνιαία επίδοση, ξεπερνώντας τα 40 εκατ. ευρώ, ενώ θετική ήταν και η συμβολή από κάρτες και πληρωμές.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και ενίσχυση των κεφαλαίων πελατών

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπέρασαν πλέον τα 40 δισ. ευρώ, διατηρώντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε ετήσια βάση. Στο γ΄ τρίμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 0,4 δισ. ευρώ, με εκταμιεύσεις 3,1 δισ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα παραμένει σε τροχιά επίτευξης του αναβαθμισμένου guidance που είχε δώσει στο β΄ τρίμηνο.

Ισχυρή ήταν και η εξέλιξη των κεφαλαίων πελατών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, με σημαντικές εισροές καταθέσεων στο τρίμηνο. Στα υπό διαχείριση κεφάλαια, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 0,4 δισ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο και 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, υπερβαίνοντας ήδη την καθοδήγηση για το σύνολο του 2026.

Υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και ισχυρή ποιότητα ενεργητικού

Η λειτουργική αποδοτικότητα παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται στο 36% στο γ΄ τρίμηνο και στο 38% στο εννεάμηνο. Παράλληλα, η ποιότητα ενεργητικού παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη NPE στο 3,8%. Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 43 μ.β. στο γ΄ τρίμηνο, ενώ στο εννεάμηνο το κόστος κινδύνου ανήλθε στις 42 μ.β.

Ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου ανήλθε σε 124 μ.β. στο εννεάμηνο, ενώ η νέα συνθετική τιτλοποίηση ενίσχυσε περαιτέρω τον CET1 κατά 17 μ.β. στο γ΄ τρίμηνο.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 14,5%, αυξημένος κατά 20 μ.β. έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Η Τράπεζα συνεχίζει να σχηματίζει πρόβλεψη για διανομή ίση με 55% των δημοσιευμένων κερδών, με το σωρευτικό ποσό που έχει προβλεφθεί για διανομές να ανέρχεται σε 421 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. Περίπου 124 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διανεμηθούν ως προμέρισμα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ισχυρή βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Η Alpha Bank εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 με ισχυρή κερδοφορία, διψήφια πιστωτική ανάπτυξη, αυξανόμενες επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων και σταθερή χρηματοδοτική βάση. Παρά το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση, η συνετή πολιτική προβλέψεων και η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Ομίλου.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, όπως επισημαίνεται, πραγματοποιείται σε μια κομβική περίοδο για την Alpha Bank, λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση της νέας εταιρικής της ταυτότητας και ενόψει του Investor Day της 5ης Νοεμβρίου. Η ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, δημιουργούν τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης, με ορίζοντα το 2030.