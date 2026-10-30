Μπαράζ αλλαγών δομικού χαρακτήρα δρομολογούν οι χιλιάδες επιχειρήσεις καταλυμάτων της χώρας, διαφοροποιήσεις με επίκεντρο τη φιλοξενία των εργαζομένων τους. Είναι κοινός τόπος ότι η δημιουργία κατοικιών αποκτά ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό νέων τουριστικών συγκροτημάτων. Η δυσκολία εξεύρεσης προσιτής στέγης, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, έχει οδηγήσει αρκετούς ομίλους στην κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων διαμονής προσωπικού, με τις σχετικές επενδύσεις να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και το υψηλό κόστος των ενοικίων αποτελούν σημαντικά εμπόδια για εργαζομένους που καλούνται να μετακινηθούν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να εργαστούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε περιοχές όπου η τουριστική περίοδος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εποχικών εργαζομένων, ενώ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις αναζητούν διαφορετικές λύσεις. Ορισμένες κατασκευάζουν δικά τους συγκροτήματα κατοικιών, άλλες μισθώνουν ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στα νέα πολυτελή resorts οι εγκαταστάσεις προσωπικού περιλαμβάνονται πλέον στον αρχικό σχεδιασμό, μαζί με τις υπόλοιπες υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στην Άνω Μερά της Μυκόνου δύο επενδυτικά σχέδια προβλέπουν συνολικά σχεδόν 590 κλίνες για εργαζομένους. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast, η Grecotel προχώρησε στην εξαγορά του ξενοδοχείου Apollon για τη στέγαση των εργαζομένων της στο Ρέθυμνο. Την ίδια στιγμή, στην Costa Navarino εξασφαλίζεται ήδη διαμονή για 1.471 άτομα, ενώ στην Κρήτη η Bluegr Hotels & Resorts έχει εντάξει 47 δωμάτια προσωπικού σε μια επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Costa Navarino

Μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες υποδομές στέγασης προσωπικού στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο έχει αναπτύξει η Costa Navarino, η οποία καλύπτει τις ανάγκες διαμονής σημαντικού μέρους των εργαζομένων που απασχολούνται στον τουριστικό προορισμό της Μεσσηνίας.

Με το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό να φτάνει κατά την περίοδο αιχμής περίπου τα 2.700 άτομα, η εξασφάλιση κατοικίας αποτελεί βασικό μέρος της λειτουργικής οργάνωσης του προορισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, σήμερα παρέχεται διαμονή σε 1.471 εργαζομένους. Από αυτούς, οι 955 φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένα κτίρια προσωπικού που έχουν δημιουργηθεί στον προορισμό, ενώ για άλλους 516 η εταιρεία μισθώνει κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή.

Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στην Costa Navarino να καλύπτει ανάγκες εργαζομένων που προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από το εξωτερικό, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαθεσιμότητα κατοικιών στην τοπική αγορά.

Η ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων έχει πραγματοποιηθεί σταδιακά, ακολουθώντας τη διεύρυνση της ξενοδοχειακής δραστηριότητας στη Μεσσηνία. Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες ήταν η ολοκλήρωση, το 2023, νέου συγκροτήματος διαμονής προσωπικού στο Navarino Bay, δυναμικότητας 360 ατόμων.

Οι χώροι διαμονής αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επενδύσεων για το ανθρώπινο δυναμικό, το συνολικό ύψος του οποίου υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό δεν αφορά αποκλειστικά τις κατοικίες προσωπικού, αλλά περιλαμβάνει και άλλες εγκαταστάσεις και δράσεις που σχετίζονται με τους εργαζομένους.

Η στέγαση συνοδεύεται από την κάλυψη κοινόχρηστων δαπανών, ενώ στους χώρους που εξυπηρετούν το προσωπικό περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής.

Για την Costa Navarino, η εξασφάλιση κατοικίας συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα προσέλκυσης εργαζομένων από μια γεωγραφικά ευρύτερη αγορά. Η επιχείρηση καλύπτει, σύμφωνα με τη διοίκησή της, σχεδόν το σύνολο των αναγκών στελέχωσης κάθε χρόνο, ενώ σημαντικό ποσοστό του εποχικού προσωπικού επιστρέφει από τη μία τουριστική περίοδο στην επόμενη.

AKTOR

Διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί ο όμιλος AKTOR, ο οποίος αναπτύσσει στην Άνω Μερά της Μυκόνου αυτοτελές συγκρότημα κατοικιών για τη στέγαση εποχικών εργαζομένων επιχειρήσεων του νησιού.

Το έργο, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 95 δωμάτια και σχεδιαζόμενη δυναμικότητα περίπου 250 κλινών.

Η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε τέσσερα ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικής έκτασης 3.908 τ.μ., ενώ προβλέπονται περίπου 2.980 τ.μ. κύριων χώρων και 237 τ.μ. βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Σε αντίθεση με τις κατοικίες που κατασκευάζονται για το προσωπικό συγκεκριμένου ξενοδοχείου, το συγκρότημα της AKTOR προορίζεται να εξυπηρετεί εργαζομένους διαφορετικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο.

Grivalia

Στη Μεγαλόνησο του συμπλέγματος των Πεταλιών, η Grivalia Hospitality έχει συμπεριλάβει εξαρχής κατοικίες προσωπικού στον σχεδιασμό της νέας τουριστικής επένδυσης.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από τη συνολική προβλεπόμενη δόμηση περίπου 23.900 τ.μ., τα 2.858,86 τ.μ. προορίζονται ειδικά για τη διαμονή εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη χρήση καταγράφεται χωριστά από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τις παραθεριστικές κατοικίες και τους υπόλοιπους χώρους του συγκροτήματος.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού θερέτρου 300 κλινών, με 75 ξενοδοχειακές βίλες, 20 παραθεριστικές κατοικίες και εγκαταστάσεις ευεξίας και αναψυχής.

Η πρόβλεψη οργανωμένων χώρων διαμονής προσωπικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της νησιωτικής θέσης της ανάπτυξης, όπου η καθημερινή μετακίνηση εργαζομένων θα δημιουργούσε πρόσθετες λειτουργικές ανάγκες.

Six Senses Porto Heli

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού του Six Senses Porto Heli, της τουριστικής επένδυσης ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ που αναπτύσσεται στην Ερμιονίδα, αφορά επίσης τη δημιουργία υποδομών στέγασης προσωπικού.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Costa Perla Α.Ε., προβλέπεται η κατασκευή τριών κτιρίων διαμονής εργαζομένων, με συνολικά 113 δωμάτια και 225 κλίνες.

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται κοινόχρηστες κουζίνες, πλυντήρια και βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του προσωπικού.

Η δυναμικότητα των κατοικιών εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με το μέγεθος της τουριστικής μονάδας, η οποία διαθέτει εγκεκριμένη δυναμικότητα 271 κλινών επισκεπτών.

Η πρόβλεψη των σχετικών εγκαταστάσεων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του resort, μαζί με τις υπόλοιπες υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία του.