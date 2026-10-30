Αδειάζει η κλεψύδρα για το ξεκαθάρισμα των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να καλούνται να ελέγξουν εάν η ΑΑΔΕ έχει καταγράψει σωστά τις δραστηριότητές τους. Σήμερα, 30 Οκτωβρίου, πέφτει η αυλαία για τις διορθώσεις χωρίς πρόστιμο εκτός εάν δοθεί παράταση της τελευταίας στιγμής. Την παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του έτους ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), επισημαίνοντας ότι τα τεχνικά προβλήματα και οι ασάφειες που προέκυψαν κατά την αντιστοίχιση των κωδικών δεν έχουν επιτρέψει σε επιχειρήσεις και λογιστές να ολοκληρώσουν εγκαίρως τους απαραίτητους ελέγχους.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2026, όταν η ΑΑΔΕ προχώρησε στην αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ του 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025. Ωστόσο, η διαδικασία δεν κύλησε χωρίς εμπλοκές. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας παλαιός κωδικός αντιστοιχεί πλέον σε περισσότερους νέους, ενώ υπάρχουν και δραστηριότητες για τις οποίες οι νέες περιγραφές δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το πραγματικό αντικείμενο της επιχείρησης.

Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς που εμφανίζονται στο φορολογικό τους μητρώο. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης».

Στην εφαρμογή εμφανίζονται οι ΚΑΔ που καταχωρίστηκαν μετά την αυτόματη αντιστοίχιση. Ο έλεγχος θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερα σημεία:

Κύρια δραστηριότητα . Να διαπιστωθεί εάν ο κύριος ΚΑΔ ανταποκρίνεται στο πραγματικό αντικείμενο της επιχείρησης και περιγράφει σωστά τη βασική οικονομική της δραστηριότητα.

. Να διαπιστωθεί εάν ο κύριος ΚΑΔ ανταποκρίνεται στο πραγματικό αντικείμενο της επιχείρησης και περιγράφει σωστά τη βασική οικονομική της δραστηριότητα. Δευτερεύουσες δραστηριότητες . Να ελεγχθεί εάν έχουν καταγραφεί όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση και εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται κωδικοί που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

. Να ελεγχθεί εάν έχουν καταγραφεί όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση και εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται κωδικοί που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Έδρα και υποκαταστήματα . Να επιβεβαιωθεί ότι οι δηλωμένοι ΚΑΔ είναι σωστοί για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, καθώς οι δραστηριότητες ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ έδρας και υποκαταστημάτων.

. Να επιβεβαιωθεί ότι οι δηλωμένοι ΚΑΔ είναι σωστοί για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, καθώς οι δραστηριότητες ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ έδρας και υποκαταστημάτων. Περιγραφές ΚΑΔ. Να εξεταστεί εάν οι νέες ονομασίες αποτυπώνουν με ακρίβεια το αντικείμενο της επιχείρησης ή εάν υπάρχουν δραστηριότητες που έχουν παραλειφθεί κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις

Εφόσον διαπιστωθεί λανθασμένη αντιστοίχιση, παράλειψη δραστηριότητας ή καταχώριση ΚΑΔ που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της επιχείρησης, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου» του myAADE. Η δυνατότητα διόρθωσης χωρίς πρόστιμο αφορά σφάλματα που συνδέονται με την αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών με τους νέους και ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή ΚΑΔ στην έδρα ή σε υποκατάστημα μετά την 1η Μαρτίου 2026.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες η αυτόματη αντιστοίχιση δεν κατέστη δυνατή, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου», χρησιμοποιώντας το έντυπο Δ211 και συνυποβάλλοντας, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.