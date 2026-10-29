Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ζητά από την Πολιτεία να παρέμβει άμεσα, ώστε οι ονομασίες «Αρτοποιείο», «Αρτοποιός» και «Φούρνος» να χρησιμοποιούνται με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις παραγωγής. Όπως υποστηρίζει, η προστασία των όρων πρέπει να συνδέεται με την πλήρη παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα επιχειρεί να διαχωρίσει τους παραδοσιακούς φούρνους από επιχειρήσεις που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα για υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία τονίζει ότι οι συνοικιακοί φούρνοι δεν έχουν σχέση με τις πρακτικές που ερευνώνται στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Εκφράζει, μάλιστα, την αντίθεσή της στη σύνδεση του κλάδου συνολικά με τέτοιες καταγγελίες, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο πλήττονται επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραδοσιακή αρτοποιία.

Γιατί ζητούν αυστηρότερους κανόνες για τον όρο «φούρνος»

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος αφορά τη χρήση της ονομασίας «φούρνος» από επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την ίδια, δεν ακολουθούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής αρτοσκευασμάτων.

Η ομοσπονδία εκτιμά ότι η πρακτική αυτή έχει ευνοήσει την ανάπτυξη αλυσίδων που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο όρο, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού. Παράλληλα, συνδέει την κατάσταση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Για τον λόγο αυτό, ζητά να κατοχυρωθεί θεσμικά η χρήση των όρων «αρτοποιείο», «αρτοποιός» και «φούρνος», ώστε να παραπέμπουν σε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της πλήρους παραγωγικής διαδικασίας.

Τι υποστηρίζει για την προστασία των καταναλωτών

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος συνδέει το αίτημά της και με την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Όπως αναφέρει, ο σαφής προσδιορισμός των επαγγελματικών ονομασιών μπορεί να συμβάλει στη διαφάνεια, στην ποιότητα των προϊόντων και στην ουσιαστική ενημέρωση όσων αγοράζουν ψωμί και αρτοσκευάσματα.

Σύμφωνα με τη θέση της, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι αγοράζουν και από ποια διαδικασία παραγωγής προέρχονται τα προϊόντα που επιλέγουν.

Η ομοσπονδία καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στις απαιτούμενες θεσμικές ρυθμίσεις, θέτοντας ως στόχους τη στήριξη των παραδοσιακών φούρνων και την προστασία του καταναλωτή.