Στις 28 Δεκεμβρίου 2026 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση της πιθανολογούμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από την εταιρεία Booking.com B.V. στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για κρατήσεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων (Online Travel Agencies – OTAs), καθώς και τις προτεινόμενες από την εταιρεία δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας εισηγήτριας, από την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού προέκυψαν σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking.com εφαρμόζει πρακτικές που, συνδυαστικά, ενδέχεται να αποκλείουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις OTA από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην ελληνική αγορά.

Οι πρακτικές που εξετάζονται αφορούν τον μηχανισμό προεπιλεγμένης κατάταξης (Default Ranking Mechanism), το «Πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων», το «Πρόγραμμα Προτεινόμενα Plus» και το εκπτωτικό πρόγραμμα «Booking Sponsored Benefit» (BSB).

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, εκτιμάται προκαταρκτικά ότι μέσω του μηχανισμού κατάταξης και των προγραμμάτων προτεινόμενων καταλυμάτων δημιουργούνται κίνητρα για τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking.com σε σχέση με άλλες πλατφόρμες OTA. Παράλληλα, μέσω του BSB, η εταιρεία μειώνει μονομερώς τις τιμές των καταλυμάτων, με στόχο τη διάθεση των δωματίων μέσω της πλατφόρμας της υπό τους ευνοϊκότερους όρους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας και περιέλαβε μέτρα έρευνας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις OTA, καθώς και σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η Booking.com πρότεινε την ανάληψη δεσμεύσεων, με σκοπό την παύση της πιθανολογούμενης παράβασης. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις τέθηκαν σε διαβούλευση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι προτεινόμενες δεσμεύσεις κρίνονται ικανές και πρόσφορες να οδηγήσουν στην αποκατάσταση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά και στην παύση της πιθανολογούμενης παράβασης, με μόνιμη άρση των ανησυχιών για τον ανταγωνισμό.