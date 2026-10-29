Με τη μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία να διαμορφώνεται στο 80% «έκλεισε» το εορταστικό τριήμερο της 26ης – 28ης Οκτωβρίου για τη Θεσσαλονίκη, με την πόλη να υποδέχεται επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου, η συνολική εικόνα της τουριστικής κίνησης κρίνεται «ικανοποιητική», αν και η παρουσία των Ελλήνων εμφανίστηκε μειωμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν. Τη διαφορά, ωστόσο, φαίνεται πως την κάλυψαν επισκέπτες από γειτονικές χώρες, με την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να συγκαταλέγονται μεταξύ των αγορών που «ψήφισαν» Θεσσαλονίκη για τη διάρκεια του τριημέρου.

Όπως επισήμανε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σιμιακός, η ζήτηση από το εξωτερικό ήταν της τελευταίας στιγμής, με τις last-minute κρατήσεις να συμβάλουν στην κάλυψη της διαφοράς που άφησε η παρουσία των Ελλήνων επισκεπτών. «Οι Έλληνες ήταν λιγότεροι από πέρσι στην πόλη, όμως επισκέπτες από την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία κάλυψαν τη διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των κρατήσεων για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον κ. Σιμιακό, έως τις 15 Νοεμβρίου καταγράφεται αρκετά καλή κινητικότητα στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμη για να διαμορφωθεί σαφής εικόνα σχετικά με την τουριστική κίνηση την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.