Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, επανέρχονται σήμερα οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με σημείο αναφοράς τις 2.600 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών, με την Eurobank να ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2026, μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:50 ενισχύεται 0,5% στις 2.671,92 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 89,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά διαπραγματεύονται οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν αναμονή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη νομισματική πολιτική.

Την Τετάρτη, η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,75%-4%.