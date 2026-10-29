Χάριν νέων επενδύσεων που συνδέονται με τη φιλοξενία κλείνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εμβληματικά τοπόσημα του κέντρου της Αθήνας: Το ένα, το καφενείο Μουριά στα Εξάρχεια, το προσεχές Σάββατο, με ένα μεγάλο γλέντι, μετά από 111 χρόνια λειτουργίας με επτά ιδιοκτήτες από γενιά σε γενιά, ενώ το δεύτερο, το κλαμπ «Χοροστάσιον», δίπλα στην πλατεία Κλαυθμώνος στις αρχές του Νοεμβρίου, επίσης μετά από σειρά από πάρτι που θα γίνουν προς τιμήν των 31 ετών λειτουργίας του.

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