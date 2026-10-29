Η δημόσια προβολή ενός διευθύνοντος συμβούλου δεν αποτελεί από μόνη της παράγοντα μείωσης του κόστους κεφαλαίου μιας εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Koubaras Ltd, η οποία ανέλυσε στοιχεία από 115 εταιρείες του χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εναλλακτικής Αγοράς για την περίοδο 2025-2026.

Η μελέτη δείχνει ότι η κερδοφορία, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και οι δείκτες αποτίμησης έχουν ισχυρότερη σχέση με το κόστος κεφαλαίου σε σύγκριση με τη δημόσια προβολή του CEO. Οι εταιρείες που εξετάστηκαν αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 150 δισ. ευρώ, σε μια αγορά συνολικής κεφαλαιοποίησης 174 δισ. ευρώ. Πρόκειται για κάλυψη περίπου του 86% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της ελληνικής αγοράς.

Η μελέτη εξέτασε εάν η παρουσία ενός CEO στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσει το κόστος ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή την απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε μια επιχείρηση.

Τα πέντε βασικά συμπεράσματα της μελέτης

Η αναγνωρισιμότητα του CEO δεν μειώνει από μόνη της το κόστος κεφαλαίου. Εντοπίστηκε μια μικρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ δημόσιας προβολής και κόστους ιδίων κεφαλαίων, η οποία όμως ήταν ιδιαίτερα ασθενής και δεν επέτρεπε ασφαλή συμπεράσματα.

Το μέγεθος της εταιρείας εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αναγνωρισιμότητα του CEO. Οι μεγαλύτερες εισηγμένες διαθέτουν περισσότερους μετόχους, αυξημένη παρουσία στον Τύπο και περισσότερο προβεβλημένους επικεφαλής. Όταν συνυπολογίστηκε το μέγεθος της εταιρείας, η αρχική σχέση μεταξύ αναγνωρισιμότητας και κόστους κεφαλαίου εξασθένησε.

Η κερδοφορία και η αποδοτικότητα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), η κερδοφορία και ορισμένοι δείκτες αποτίμησης εμφάνισαν ισχυρότερη συσχέτιση με το κόστος κεφαλαίου από τους δείκτες δημόσιας προβολής.

Η προσωπική φήμη δεν ταυτίζεται με τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου. Ένας CEO μπορεί να διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα επειδή διοικεί μια μεγάλη επιχείρηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η προσωπική του προβολή οδηγεί τους επενδυτές να απαιτούν χαμηλότερες αποδόσεις.

Η περιορισμένη παρουσία γυναικών CEOs δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα ανά φύλο. Μόλις επτά από τις 115 εταιρείες είχαν γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο, ποσοστό περίπου 6%.

Η εικόνα των 115 εισηγμένων σε αριθμούς

Το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει εταιρείες διαφορετικών μεγεθών, από μικρές εισηγμένες έως μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η μέση χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση των εταιρειών ανερχόταν σε 1,28 δισ. ευρώ και το μέσο κόστος κεφαλαίου σε 14,02%. Ο μέσος αριθμός μετόχων ήταν 10.500 ανά εταιρεία.

Η μέση ηλικία των διευθυνόντων συμβούλων ήταν 59 έτη και η μέση διάρκεια παραμονής τους στη θέση 15 χρόνια. Όσον αφορά τη δημόσια παρουσία των CEOs, ο μέσος αριθμός ακολούθων στα κοινωνικά δίκτυα ανερχόταν σε 2.800, ενώ ο μέσος αριθμός δημοσιεύσεων στον Τύπο ήταν 29.

Πώς μετρήθηκε η φήμη των CEOs

Για την ποσοτική αποτύπωση του «CEO brand», χρησιμοποιήθηκαν τρεις δείκτες: η παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, η συχνότητα αναφορών στον Τύπο και η παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δείκτες συνδυάστηκαν σε έναν σύνθετο δείκτη αναγνωρισιμότητας, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι περισσότερο προβεβλημένοι CEOs συνδέονται με χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων. Παράλληλα, εξετάστηκαν η χρηματιστηριακή αξία, τα καθαρά κέρδη, οι δείκτες P/E και P/B, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), η κερδοφορία μετά φόρων, ο συντελεστής κινδύνου Beta και η πενταετής μεταβολή της τιμής της μετοχής. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν επίσης το φύλο, η ηλικία και η διάρκεια θητείας των διευθυνόντων συμβούλων.

Τι αλλάζει όταν συνυπολογίζεται το μέγεθος της εταιρείας

Στην αρχική ανάλυση, οι εταιρείες με περισσότερο αναγνωρίσιμους CEOs εμφάνιζαν ελαφρώς χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Ωστόσο, όταν ενσωματώθηκε το μέγεθος της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος αυτής της σχέσης αντανακλούσε τη μεγαλύτερη δημόσια προβολή των επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων.

Η μελέτη καταλήγει ότι η αναγνωρισιμότητα δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητος μηχανισμός μείωσης του κόστους κεφαλαίου. Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη εξηγούν καλύτερα τις διαφοροποιήσεις στο κόστος ιδίων κεφαλαίων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η φήμη του CEO δεν έχει σημασία για την εταιρεία. Μπορεί να συμβάλλει στη δημόσια εικόνα, στην επικοινωνία και στη γενικότερη εμπιστοσύνη προς την επιχείρηση. Δεν προκύπτει όμως από τη συγκεκριμένη ανάλυση ότι η αναγνωρισιμότητα επηρεάζει από μόνη της ουσιαστικά την τιμολόγηση του κινδύνου από τους επενδυτές.

Η παρουσία των γυναικών CEOs

Από τις 115 εταιρείες του δείγματος, οι επτά είχαν γυναίκα CEO, ποσοστό περίπου 6%. Η περιορισμένη αυτή εκπροσώπηση αποτελεί παράγοντα που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη σχέση αναγνωρισιμότητας και κόστους κεφαλαίου. Η μελέτη επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αγορά μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη δημοσιότητα και την ορατότητα των γυναικών CEOs. Η αύξηση της εκπροσώπησής τους θα μπορούσε να επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του ζητήματος.

Η μελέτη της Koubaras Ltd, συμβουλευτικής εταιρείας που δίνει έμφαση στις λύσεις διαδοχής, εξετάζει τη σχέση μεταξύ αναγνωρισιμότητας των διευθυνόντων συμβούλων και κόστους ιδίων κεφαλαίων σε 115 εισηγμένες εταιρείες, με στοιχεία της περιόδου 2025-2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι συντελεστές της μελέτης είναι ο Θ. Κρίντας Founder & CEO της Koubaras Ltd και εξωτερικός καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Μιχαήλ Αυξέντιου Βλάδος Junior Business Analyst της Koubaras Ltd.