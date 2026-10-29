Σταθερή θέση ανάμεσα στους βασικούς διεθνείς προορισμούς των Γάλλων ταξιδιωτών διατηρεί η Ελλάδα, την ώρα που η τουριστική αγορά της ίδιας της Γαλλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες επιπτώσεις από τις πρόσφατες ταραχές. Τα νεότερα στοιχεία για τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Γάλλων δείχνουν υψηλή διάθεση για μετακινήσεις στο εξωτερικό, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των επιλογών τους, ενώ παράλληλα οι αναταραχές σε Παρίσι, Νίκαια και Λυών έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις ξενοδοχειακές κρατήσεις στη Γαλλία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Insee, το 78% των Γάλλων ηλικίας 15 ετών και άνω πραγματοποίησε το 2025 τουλάχιστον μία διανυκτέρευση μακριά από το σπίτι για προσωπικούς λόγους. Αντίθετα, το 22%, που αντιστοιχεί σε 11,6 εκατ. άτομα, δεν ταξίδεψε καθόλου.

Η πλειονότητα των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, το εξωτερικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε επίπεδο διανυκτερεύσεων, καθώς οι Γάλλοι παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν ταξιδεύουν εκτός συνόρων. Συνολικά, το 23% των διανυκτερεύσεών τους αφορούσε προορισμούς του εξωτερικού.

Στα ταξίδια εντός Γαλλίας, οι πόλεις συγκέντρωσαν το 32% των μετακινήσεων, οι παραθαλάσσιες περιοχές το 23%, η ύπαιθρος το 18% και τα βουνά το 17%.

Η Ελλάδα στην όγδοη θέση

Στις διεθνείς μετακινήσεις, η Ισπανία αποτέλεσε τον πρώτο προορισμό των Γάλλων, συγκεντρώνοντας 5,8 εκατ. ταξίδια. Ακολούθησαν η Ιταλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Ελβετία.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην όγδοη θέση της κατάταξης για ταξίδια διάρκειας τεσσάρων διανυκτερεύσεων και άνω. Πίσω της ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Κάτω Χώρες, ο Καναδάς και η Πολωνία.

Το ενδιαφέρον της γαλλικής αγοράς για την Ελλάδα αποτυπώνεται και στις τάσεις που καταγράφονται για το 2027. Στη λίστα της Booking.com δέκα διεθνείς προορισμούς που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Γάλλων βρίσκεται το Μάλεμε Χανίων, στην έβδομη θέση.

Η κατάταξη περιλαμβάνει επίσης προορισμούς στη Σαουδική Αραβία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Ιταλία και το Βιετνάμ, με τις επιλογές να κινούνται από παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι μικρότερους προορισμούς εκτός των παραδοσιακών τουριστικών διαδρομών.

Πώς αλλάζουν οι ταξιδιωτικές επιλογές

Η έρευνα της Booking.com καταγράφει και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι σχεδιάζουν τα ταξίδια τους. Το 79% δηλώνει ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει διακοπές στις οποίες θα κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ταιριάζει συνήθως στον χαρακτήρα του.

Παράλληλα, το 60% αναφέρει ότι μπορεί να επιλέξει έναν προορισμό με βάση το πώς θέλει να νιώθει κατά τη διάρκεια των διακοπών και όχι αποκλειστικά με βάση το πού θέλει να πάει.

Το 54% εμφανίζεται θετικό απέναντι σε παραφυσικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, ενώ το 47% θα χρησιμοποιούσε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για να διαχειριστεί εργασιακές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Την ίδια στιγμή, το 38% δηλώνει ότι θα μπορούσε να επανεξετάσει την παρέα με την οποία θα ταξιδέψει εξαιτίας διαφορών στο ύψος των δαπανών.

Οι ταραχές φρενάρουν τις κρατήσεις στη Γαλλία

Σε διαφορετική κατεύθυνση κινείται αυτή την περίοδο ο εισερχόμενος τουρισμός της Γαλλίας. Οι εικόνες από τις ταραχές έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις νέες κρατήσεις, με επαγγελματίες του κλάδου να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με την MKG Consulting, στα ξενοδοχεία του Παρισιού καταγράφηκε επιβράδυνση των κρατήσεων για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, μεταξύ 19 και 20 Οκτωβρίου, περιορίστηκε αισθητά το προβάδισμά τους έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Για διαμονές από τις 20 έως τις 29 Οκτωβρίου, η διαφορά από πέρυσι υποχώρησε από μία ποσοστιαία μονάδα σε μόλις 0,2 μονάδες. Για το διάστημα από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου μειώθηκε από 3,5 σε 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Didier Arino, διευθυντής της Protourisme, εκτίμησε ότι μία ημέρα ταραχών στο Παρίσι προκάλεσε ακυρώσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 1% των κρατήσεων του συγκεκριμένου μήνα. Όπως σημείωσε, οι ταξιδιώτες από μακρινές αγορές είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε θέματα ασφάλειας.

Η Christelle Cassagne, επικεφαλής της ADN Tourisme, αναφέρθηκε στις συνέπειες που έχουν για τον τουρισμό οι εικόνες βίας σε Παρίσι, Νίκαια και Λυών. Στη γαλλική πρωτεύουσα, το προσωρινό κλείσιμο του Λούβρου λόγω συγκέντρωσης φοιτητών προκάλεσε προβλήματα και σε επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει την επίσκεψή τους.

Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Γερμανία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς πολίτες τους οι οποίοι σχεδιάζουν ταξίδι στη Γαλλία. Ο Laurent Abitbol, πρόεδρος του δικτύου Selectour, εκτίμησε ότι εφόσον οι ταραχές περιοριστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις δεν θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές, προειδοποιώντας όμως για πολύ μεγαλύτερη επίδραση εάν η κατάσταση παραταθεί για αρκετούς μήνες.