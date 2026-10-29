Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπαίνουν οι πραγματικές τιμές των ακινήτων, από τα ποσά που αναγράφονται στα συμβόλαια αγοραπωλησίας μέχρι τα ενοίκια και τις εκτιμήσεις της αγοράς. Με ένα νέο ηλεκτρονικό εργαλείο, την «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων», το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το πού κινούνται οι εμπορικές τιμές, σε ποιες περιοχές καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις και πού οι αντικειμενικές αξίες έχουν απομακρυνθεί από την πραγματικότητα της κτηματαγοράς.

Η νέα βάση δεδομένων, η λειτουργία της οποίας θεσμοθετείται με διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, βάζει τις βάσεις για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα προσδιορίζονται μελλοντικά οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων. Και αυτό γιατί οι τιμές ζώνης, που αποτελούν τη βάση υπολογισμού μιας σειράς φόρων, δεν ακολουθούν πάντα τις εξελίξεις στην αγορά. Σε πολλές περιοχές οι εμπορικές τιμές έχουν απογειωθεί, αφήνοντας πίσω τις αντικειμενικές, ενώ σε άλλες συμβαίνει το αντίστροφο.

Με την ενεργοποίηση της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, το υπουργείο θα διαθέτει ένα οργανωμένο σύστημα συγκέντρωσης και παρακολούθησης στοιχείων, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιείται στις επόμενες αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών.

Όλα τα στοιχεία σε μία βάση

Σύμφωνα με το άρθρο 353 του πολυνομοσχεδίου, η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα λειτουργεί στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη νέα ηλεκτρονική δεξαμενή θα συγκεντρώνονται στοιχεία από δημόσιους φορείς για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων, τις μισθώσεις και τις αξίες των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα άντλησης δεδομένων και από ιδιωτικούς φορείς, μέσω ειδικών μνημονίων συνεργασίας, ώστε η εικόνα της αγοράς να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

Την τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος θα αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών θα γίνεται χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία ιδιοκτητών και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, με σεβασμό στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποιοι φόροι επηρεάζονται

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις για τις αντικειμενικές αξίες, καθώς κάθε μεταβολή τους μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος μεταβίβασης, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κληρονομιές, με το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα να εξαρτάται από τις ισχύουσες απαλλαγές, τα αφορολόγητα όρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.