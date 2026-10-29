Τα μετρητά κέρδισαν τελικά τη μάχη της αντικαταβολής. Το σχέδιο που θα έβαζε τέλος στις πληρωμές με μετρητά για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακόμη και όταν ο λογαριασμός δεν ξεπερνούσε τα 10 ευρώ, έμεινε στα χαρτιά. Μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η σχεδιαζόμενη ρύθμιση, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πάτησε «φρένο» αφήνοντας εκτός του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή τις διατάξεις για την υποχρεωτική εξόφληση των αντικαταβολών αποκλειστικά με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Μαζί με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή μπήκαν στο συρτάρι και τα «τσουχτερά» πρόστιμα που θα επιβάλλονταν στις εταιρείες ταχυμεταφορών εφόσον εισέπρατταν μετρητά κατά την παράδοση των προϊόντων. Πρόστιμα τα οποία, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, θα έφταναν στο διπλάσιο της αξίας της αντικαταβολής, ανεξάρτητα από την αμοιβή που εισπράττει η εταιρεία courier για την υπηρεσία της.

Η κυβερνητική υπαναχώρηση αφήνει ανοιχτό το ταμείο των μετρητών σε μια αγορά όπου η αντικαταβολή εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία παρά τη συνεχή επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Τα μεγέθη είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκαν εταιρείες ταχυμεταφορών κατά τη δημόσια διαβούλευση, πάνω από τέσσερις στις δέκα ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούνται με αντικαταβολή, με την ετήσια αξία των συναλλαγών να υπολογίζεται μεταξύ 3 και 5 δισ. ευρώ. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 70%-75% των αντικαταβολών εξοφλείται με μετρητά. Πρόκειται για ποσοστά που δείχνουν ότι, ακόμη και στην εποχή των ψηφιακών συναλλαγών, χιλιάδες καταναλωτές επιμένουν να πληρώνουν όταν το προϊόν φτάνει στην πόρτα τους.

Τι ισχύει

Με την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα στον τρόπο εξόφλησης των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Οι καταναλωτές διατηρούν τη δυνατότητα να πληρώνουν με μετρητά κατά την παραλαβή των προϊόντων τους, εφόσον η αξία της συναλλαγής είναι μικρότερη από 500 ευρώ και το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει αντικαταβολή. Το όριο των 500 ευρώ παραμένει η βασική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πληρωμές που μπορούν να γίνουν με μετρητά και σε εκείνες για τις οποίες είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικού μέσου.

Συγκεκριμένα, για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από καταναλωτές συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται με κάρτα ή άλλο επιτρεπόμενο ηλεκτρονικό μέσο. Για αγορές κάτω από το συγκεκριμένο όριο, τα μετρητά εξακολουθούν να επιτρέπονται. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που παραγγέλνει μέσω διαδικτύου ρούχα αξίας 80 ευρώ ή μια ηλεκτρική συσκευή 250 ευρώ μπορεί να πληρώσει με μετρητά στον διανομέα, εφόσον το κατάστημα παρέχει τη συγκεκριμένη επιλογή. Αντίθετα, για την αγορά ενός κινητού τηλεφώνου αξίας 800 ευρώ η εξόφληση θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά.

Τα πρόστιμα που έμειναν στα χαρτιά

Η δεύτερη αλλαγή αφορά τις εταιρείες courier, οι οποίες απέφυγαν ένα νέο καθεστώς αυστηρών κυρώσεων. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι κάθε είσπραξη αντικαταβολής με μετρητά, κατά παράβαση της σχεδιαζόμενης καθολικής απαγόρευσης, θα συνοδευόταν από πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που εισπράχθηκε.

Έτσι, για μια παραγγελία αξίας 100 ευρώ που θα εξοφλούνταν με μετρητά, η εταιρεία ταχυμεταφορών θα κινδύνευε με πρόστιμο 200 ευρώ, ακόμη κι αν η δική της αμοιβή για τη μεταφορά και την παράδοση του δέματος ανερχόταν σε μόλις λίγα ευρώ.