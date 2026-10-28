Αυξήσεις στις συντάξεις από το 2027, αλλά και ενίσχυση του ετήσιου επιδόματος για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, προβλέπονται στον σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι συντάξεις του 2027 αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,8% μεικτά, με τα νέα ποσά να καταβάλλονται πριν από τα Χριστούγεννα του 2026, μαζί με τις συντάξεις Ιανουαρίου.

Από τις αυξήσεις αναμένεται να ωφεληθούν και 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, καθώς προβλέπεται να λάβουν ολόκληρη την αύξηση.

Με βάση το ποσοστό του 2,8%, η εθνική σύνταξη αναμένεται να διαμορφωθεί στα 459,38 ευρώ, από 446,87 ευρώ σήμερα, καταγράφοντας αύξηση 12,51 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων προβλέπεται να αυξηθεί από τα 418,94 ευρώ στα 430,67 ευρώ, δηλαδή κατά 11,73 ευρώ μηνιαίως.

Επίδομα 400 ευρώ: Πότε θα πληρωθεί και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά, με την καταβολή να προγραμματίζεται για τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η παρέμβαση προβλέπει επίσης τη μόνιμη επέκταση του μέτρου στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, ανεβάζοντας τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 270.000 άτομα.

Εφόσον εφαρμοστεί ο σχεδιασμός, η ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική στήριξη στους συνταξιούχους, πέρα από τις τακτικές αυξήσεις των συντάξεων.