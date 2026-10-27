Το καθιερωμένο πλέον Φθινοπωρινό Forum του CEO Clubs Greece θα πραγματοποιηθεί φέτος την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, με θέμα «Building your Transformation Journey with Confidence: Creating value in a fast-pacing world». Με την επιμέλεια της EY Ελλάδος, το Forum εξετάζει πώς ο μετασχηματισμός, από πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, γίνεται αξία που καθορίζει την πορεία της επιχείρησης.

Τα Forum του Club διοργανώνονται δύο φορές τον χρόνο και έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Φέρνουν στον ίδιο χώρο CEOs και επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους, σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες δοκιμάζονται με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, και οι τάσεις της επόμενης ημέρας συζητιούνται πριν γίνουν κοινός τόπος.

Μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών και πολύπλευρων προκλήσεων, ο μετασχηματισμός δεν είναι πια ένα project που κάποια στιγμή ολοκληρώνεται, αλλά μόνιμη συνθήκη για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το επερχόμενο Forum επιδιώκει να αναδείξει πώς η καθαρή στρατηγική κατεύθυνση, η συνέπεια στην εκτέλεση και η σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετατρέπουν την αλλαγή σε πραγματική αξία.

Το πρόγραμμα του Forum περιλαμβάνει μία εναρκτήρια παρουσίαση και τρία panels. Ο Γιώργος Παπαδημητρίου (Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος) και ο Luca Martini (EMEIA Emerging Markets Leader της EY-Parthenon, του βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY) ξεκινούν με την ενότητα «Setting the scene: creating value in a fast-moving world», εξετάζοντας τις τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά και πώς μπορούν οι CEOs να δημιουργήσουν βιώσιμη αξία σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Ακολουθεί το πρώτο panel, «Beyond the core: Driving customer growth in an AI world», με αντικείμενο την πελατοκεντρικότητα ως θεμέλιο της ανάπτυξης και την εξέλιξή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Συμμετέχουν ο Αχιλλέας Αρβανίτης (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, και Επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και στην περιοχή Europe Central) και η Βίκη Κούρα (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, και Επικεφαλής Marketing, Sales and Service του EY Studio+ στην Ελλάδα).

Στο δεύτερο panel, «AI is evenly distributed. Advantage is earned.», η Ευτυχία Κασελάκη (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος και Επικεφαλής People Consulting στον Νότιο Τομέα της περιοχής Europe Central) και η Σαμάνθα Μάτσα (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, AI & Analytics, AI &Data Centre of Excellence της EY στην Αθήνα) συζητούν πώς ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί την ειδοποιό διαφορά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από τη νοοτροπία, τις δεξιότητες και τον σχεδιασμό της εργασίας.

Το Forum ολοκληρώνεται με το panel «Growth and Value Creation through investments», που εξετάζει πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τις επενδύσεις, αναλύοντας τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το private equity έως τον δανεισμό και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO). Μιλούν ο Νίκος Μαντζούφας (Επικεφαλής Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης της EY-Parthenon στην Ελλάδα), ο Νίκος Μπρης (Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής M&A and Capital & Debt Advisory της EY-Parthenon στην Ελλάδα) και η Σοφία Καλομενίδου (Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, και Επικεφαλής Capital Markets στην περιοχή Europe Central). Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα.

«Ο μετασχηματισμός είναι σήμερα η κεντρική στρατηγική πρόκληση για κάθε ηγέτη, γιατί από αυτόν εξαρτώνται η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης», σημειώνει η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Η ικανότητα κάθε οργανισμού να μετασχηματίζεται διαρκώς γίνεται πια θεμελιώδης αξία και λειτουργεί ως πυξίδα για τις στρατηγικές του επιλογές. Τα ερωτήματα που ανακύπτουν στην πορεία απαντώνται αποτελεσματικότερα μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ηγετών, και σε αυτό ακριβώς στοχεύουν τα Forum του Club: να προσφέρουν το ασφαλές εκείνο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι κορυφαίοι CEOs της χώρας μπορούν να συν-δημιουργούν νέες νοοτροπίες και ένα μοντέλο ηγεσίας που ανοίγει τον δρόμο προς την επόμενη εποχή».