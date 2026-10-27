Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028-2034 αποτελεί η πολιτική συμφωνία, που επιτεύχθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Η νέα ΚΑΠ διατηρεί τα βασικά εργαλεία εισοδηματικής στήριξης των γεωργών και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των μέτρων.

«Έπειτα από μια απαιτητική διαπραγμάτευση, με διαφορετικές προσεγγίσεις, μεταξύ των κρατών μελών, καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο, που διατηρεί τα βασικά εργαλεία εισοδηματικής στήριξης των γεωργών και επιτυγχάνει μια ουσιαστική ισορροπία μεταξύ του κοινού ευρωπαϊκού χαρακτήρα της ΚΑΠ και της αναγκαίας ευελιξίας για τα κράτη μέλη», σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία περιορίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ορισμένων παρεμβάσεων, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να επιλέγουν εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες της γεωργικής τους παραγωγής.

Παράλληλα, ενισχύονται οι δυνατότητες στήριξης των ενεργών γεωργών, των νέων και μικρών παραγωγών, καθώς και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης κινδύνων και κρίσεων.

Σχετικά με τη χώρα μας, ο κ. Σχοινάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα προσαρμογής των παρεμβάσεων στις ανάγκες των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στις ιδιαιτερότητες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

«Για την Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα προσαρμογής των παρεμβάσεων στις διαφορετικές παραγωγικές συνθήκες, στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων και στις ιδιαιτερότητες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών μας. Πρόκειται για μια ουσιαστική δυνατότητα, ώστε η νέα ΚΑΠ να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ελληνική γεωργική πραγματικότητα και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά της», υπογράμμισε, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μίλησε και για το χρηματοδοτικό σκέλος της νέας ΚΑΠ, διευκρινίζοντας ότι η συμφωνία των υπουργών αφορά το κανονιστικό πλαίσιο και όχι την τελική κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ειδικά δεσμευμένο ελάχιστο ποσό 293,7 δισ. ευρώ για την εισοδηματική στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών, καθώς και τη διάθεση τουλάχιστον του 10% των μη δεσμευμένων πόρων των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση κρίσεων στις γεωργικές αγορές, ενώ οι δυνατότητες περαιτέρω χρηματοδότησης θα εξεταστούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει να διεκδικεί τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση, με στόχο την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των αγροτικών περιοχών.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση για μια ισχυρή, πραγματικά κοινή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ, που προστατεύει το εισόδημα των παραγωγών μας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και στηρίζει το μέλλον των αγροτικών μας περιοχών», ανέφερε.

Επόμενο στάδιο αποτελεί η διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οριστικοποίηση του νέου κανονισμού με τον κ. Σχοινά να τονίζει πως στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, κατά την επόμενη λιθουανική προεδρία.