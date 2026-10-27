Διαβατήριο εισόδου στους λεγόμενους προορισμούς πολυτελείας εκπέμπουν πλέον ουκ ολίγες περιοχές της χώρας. Νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις και έργα αναβάθμισης προχωρούν σε διαφορετικούς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας με νέες άδειες σε Κέρκυρα, Πάρο και Νάξο και με το Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική να βρίσκεται σε περίοδο αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης των υποδομών του.

Στη Χαλκιδική, η Belterra Investments συνεχίζει να κατευθύνει κεφάλαια στο Πόρτο Καρράς, με το βάρος να πέφτει στην αναβάθμιση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και κυρίως στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου Σιθωνία. Το συγκρότημα έχει περάσει υπό τον έλεγχο της Belterra από το 2020, όταν αποκτήθηκε από την Τεχνική Ολυμπιακή.

Η οικονομική εικόνα της Πόρτο Καρράς Α.Ε. παρέμεινε πιεσμένη το 2025. Οι ζημιές ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,51 εκατ. ευρώ το 2024, παρά τη μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών στα 17,36 εκατ. ευρώ από 17,25 εκατ. ευρώ. Το EBITDA διαμορφώθηκε επίσης σε αρνητικό έδαφος, στα 4,56 εκατ. ευρώ.

Η αναβάθμιση του Σιθωνία

Καθοριστικό μέρος του σχεδιασμού αφορά το ξενοδοχείο Σιθωνία, το οποίο δεν λειτούργησε το 2025, καθώς οι εργασίες ανακαίνισης δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Αντίθετα, το Μελίτων υποδέχθηκε επισκέπτες από τις 18 Απριλίου έως τις 16 Οκτωβρίου. Ο ξενοδοχειακός τομέας του συγκροτήματος εμφάνισε αύξηση εσόδων κατά 4,6%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 16,49 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση προσβλέπει στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Σιθωνία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συγκροτήματος και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε το καζίνο του συγκροτήματος. Παρέμεινε σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ωστόσο τα έσοδά του περιορίστηκαν στις 862 χιλ. ευρώ, από 1,48 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας μείωση 41,7%.

Νέα χρηματοδότηση από την Belterra

Η χρηματοδοτική υποστήριξη προς την Πόρτο Καρράς Α.Ε. συνεχίστηκε και μέσα στο 2026. Η Belterra πραγματοποίησε πρόσθετες καταθέσεις 3,96 εκατ. ευρώ, οι οποίες προορίζονται για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, τροποποιήθηκαν οι όροι ομολογιακού δανείου ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, από το οποίο είχαν εκταμιευθεί 4,27 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025, οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον βασικό μέτοχο από ομολογιακό δάνειο ανέρχονταν σε 68,24 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις προς αυτόν έφταναν τα 6,21 εκατ. ευρώ.

Μία ακόμη οικονομική εξέλιξη αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δήμο Σιθωνίας, ο οποίος υπεγράφη τον Αύγουστο του 2026. Βάσει της συμφωνίας, προβλέπεται επιστροφή 4,23 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, με νόμιμο τόκο 6% ετησίως έως την εξόφληση.

Νέα μονάδα τεσσάρων αστέρων στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, εκδόθηκε πλήρης οικοδομική άδεια για νέο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο Σιδάρι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «Βλασερός Αναστάσιος & Υιός Α.Ε.».

Το νέο κατάλυμα θα κατασκευαστεί στη θέση «Τονιές–Ροδίτης» και θα αποτελείται από δύο διακριτά κτίρια. Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα ισόγειο κτίριο με σοφίτα και ένα τριώροφο κτίριο, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα δημιουργηθεί κολυμβητική δεξαμενή.

Το γήπεδο έχει συνολική επιφάνεια 5.338,70 τ.μ. Η εγκεκριμένη δόμηση ανέρχεται σε 1.097,78 τ.μ. και η κάλυψη σε 984,08 τ.μ., ενώ ο συνολικός όγκος των κατασκευών φτάνει τα 4.768,805 κυβικά μέτρα. Το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 7,5 μέτρα.

Πεντάστερο project στη Νάουσα Πάρου

Στην Πάρο, νέα ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων δρομολογείται στη Νάουσα, μετά την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για την ανάπτυξη καταλύματος στη θέση «Κάμπος».

Φορέας της επένδυσης είναι η ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ενώ το έργο χωροθετείται επί επαρχιακής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας.

Το συγκρότημα θα αποτελείται από ισόγεια και διώροφα κτίρια, με υπόγειους χώρους, υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές και υπόγειες δεξαμενές νερού. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται ακόμη εξωτερική τοιχοποιία από λιθοσώματα πάχους 0,60 μέτρων.

Παράλληλα, προβλέπεται αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων. Επαγγελματική αποθήκη και κατοικία θα μετατραπούν σε βοηθητικούς χώρους του νέου ξενοδοχείου.

Το γήπεδο έχει συνολική έκταση 18.045,60 τ.μ. Η νέα κάλυψη ανέρχεται σε 1.353,96 τ.μ., ενώ μαζί με τις υφιστάμενες κατασκευές η συνολική κάλυψη θα φτάσει τα 1.543,63 τ.μ. Η νέα δόμηση υπολογίζεται σε 1.253,57 τ.μ. και η συνολική σε 1.443,24 τ.μ., με μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα.

Νέα μικρότερη μονάδα στη Χώρα Νάξου

Στη Νάξο, εκδόθηκε πλήρης οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 για τη δημιουργία νέου ξενοδοχείου δύο αστέρων στη Χώρα.

Η μονάδα θα ανεγερθεί στη θέση «Γούναρισσα», εντός του οικισμού, σε οικόπεδο 187,51 τ.μ. Η εγκεκριμένη κάλυψη διαμορφώνεται σε 135,76 τ.μ., η συνολική δόμηση σε 172,72 τ.μ. και ο υπέργειος όγκος σε 863,52 κυβικά μέτρα.

Το κτίριο θα διαθέτει υπόγειο με βοηθητικές χρήσεις, ενώ στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο θα αναπτυχθούν οι χώροι προσωρινής διαμονής. Το μέγιστο προβλεπόμενο ύψος ορίζεται στα 7,5 μέτρα.