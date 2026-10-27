Σημαντική αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα, Τρίτη, στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία καθιερώνεται η 31η Δεκεμβρίου ως πάγια καταληκτική ημερομηνία για την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στο να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι χιλιάδες υπόχρεοι πότε πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία, χωρίς να εξαρτάται πλέον η τελική προθεσμία από ενδεχόμενες παρατάσεις στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Με το σημερινό καθεστώς, η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες συνδέεται άμεσα με τη φορολογική διαδικασία, καθώς οι υπόχρεοι έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες από τη λήξη της περιόδου υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεταβολή στην καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να επηρεάζει αντίστοιχα και τον χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, δημιουργώντας συχνά σύγχυση στους ενδιαφερομένους.

Τι προβλέπεται για την προθεσμία υποβολής

Με την προτεινόμενη τώρα διάταξη, η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων θα εξακολουθήσει να αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.

Ωστόσο, η τελευταία ημέρα για την εμπρόθεσμη υποβολή τους θα είναι πλέον η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από το πότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις.

Η αλλαγή αναμένεται να διευκολύνει τους υπόχρεους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προγραμματίζουν εγκαίρως τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών τους στοιχείων.

Παράλληλα, επιδιώκεται να περιοριστεί η ανάγκη για διαδοχικές παρατάσεις, καθώς το τέλος του ημερολογιακού έτους θα αποτελεί πλέον το σταθερό χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι θα ισχύσει για τις δηλώσεις του 2026

Η νέα πρόβλεψη αφορά και τις ετήσιες δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, οι οποίες αποτυπώνουν την περιουσιακή κατάσταση και τα οικονομικά δεδομένα του 2025. Εφόσον η τροπολογία ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ όπως έχει κατατεθεί, οι υπόχρεοι θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται για ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, καθώς η προθεσμία που αναφέρεται σήμερα στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι η 3η Νοεμβρίου.

Για τον λόγο αυτό, μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την οριστική εφαρμογή της νέας καταληκτικής ημερομηνίας.

Τι δεν αλλάζει για τις αρχικές δηλώσεις

Η τροπολογία περιορίζεται στις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και δεν επηρεάζει τις αρχικές δηλώσεις Πόθεν Έσχες, τις οποίες υποβάλλουν όσοι αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του υπόχρεου.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προθεσμίες, οι οποίες συνδέονται με την ανάληψη των καθηκόντων ή την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.

Κατά συνέπεια, όσοι αποκτούν μέσα στη χρονιά υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες δεν θα μπορούν να θεωρούν αυτομάτως ότι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Θα πρέπει να ακολουθούν το ειδικό χρονοδιάγραμμα που ισχύει για την αρχική τους δήλωση, καθώς η νέα σταθερή καταληκτική ημερομηνία θα αφορά αποκλειστικά την ετήσια διαδικασία.