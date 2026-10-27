Με το ενδιαφέρον των επενδυτών στραμμένο στις τραπεζικές μετοχές και στις επικείμενες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed και της ΕΚΤ, πραγματοποιείται η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί μετά την ανοδική αντίδραση της Δευτέρας.

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς απογοήτευσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της HSBC για τη χρήση γ’ τριμήνου 2026.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 π.μ. διαμορφώνεται στις 2.560,09 μονάδες, με πτώση 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 18,27 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικοί τίτλοι, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση 7ετούς ευρωομόλογου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,75%.

Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία πριν από την αυριανή αργία της 28ης Οκτωβρίου, κατά την οποία το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό.