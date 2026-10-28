Ακριβότερες αναμένεται να γίνουν από την 1η Νοεμβρίου οι αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή μια νέα χρέωση που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το τελικό κόστος μιας παραγγελίας.

Το επιπλέον τέλος των 2 ευρώ για κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντος έρχεται να προστεθεί στον δασμό των 3 ευρώ που ισχύει ήδη από τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα ακόμη και μια αγορά μικρής αξίας να επιβαρύνεται με επιπλέον ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στο ποσό που θα προκύπτει θα παίζει πλέον όχι μόνο η αξία της παραγγελίας, αλλά και το πόσα διαφορετικά είδη περιλαμβάνει.

Με το νέο σύστημα, η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Για δέμα αξίας έως 150 ευρώ με είδη μιας μόνο κατηγορίας (π.χ. πέντε ίδια παντελόνια), το συνολικό κόστος φτάνει τα 5 ευρώ.

Αν το δέμα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές κατηγορίες (π.χ. ένα ρούχο και ένα αξεσουάρ), η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 10 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις γραμμές της τελωνειακής διασάφησης και όχι απαραίτητα ανά φυσική συσκευασία.

Η χρέωση επιβάλλεται στον φορέα ή την εταιρεία που κάνει τον τελωνισμό, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν το κόστος στον τελικό αγοραστή μέσω των μεταφορικών ή της τιμής.