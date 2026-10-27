Τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη, η κυβέρνηση της Βρετανίας, εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, με υψηλό πληθωρισμό, αύξηση στις τιμές κατανάλωσης και αύξηση του κόστους δανεισμού

Ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, χωρίς να έχει πολλά δημοσιονομικά περιθώρια, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ανάγκη για άμεση μείωση του κόστους ζωής, την ώρα μάλιστα που τα τελευταία στοιχεία δείχνουν νέα επιδείνωση.

Οι τιμές στα βρετανικά καταστήματα τον Οκτώβριο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Κοινοπραξίας Λιανεμπορίου που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών έφθασε το 2,1%, έναντι 1,4% τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι τιμές των μη διατροφικών προϊόντων κατά 1,7%.

Η επικεφαλής της Κοινοπραξίας, Έλεν Ντίκινσον, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να απορροφούν τις συνεχείς αυξήσεις του λειτουργικού τους κόστους. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και μεταφορών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες εργοδοτικές επιβαρύνσεις, μετακυλίονται σταδιακά στους καταναλωτές.

Τα στοιχεία προκαλούν πρόσθετη ανησυχία, καθώς ο γενικός πληθωρισμός στη Βρετανία βρίσκεται ήδη στο 3,5%, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Τράπεζα της Αγγλίας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο τον Μάρτιο υπολογιζόταν σε περίπου 24 δισεκατομμύρια στερλίνες, εκτιμάται πλέον ότι έχει περιοριστεί σημαντικά.

Η απόδοση των δεκαετών βρετανικών κρατικών ομολόγων κινείται κοντά στο 5,33%, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού του Δημοσίου περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων παρεμβάσεων στην οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση του ‘Αντι Μπέρναμ επιδιώκει να παρουσιάσει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Μεταξύ των παρεμβάσεων, που έχουν ανακοινωθεί, περιλαμβάνεται η κατάργηση εισαγωγικών δασμών σε περισσότερα από 100 προϊόντα, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, λιπάσματα και πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα εξετάζονται πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στις τράπεζες, καθώς και στοχευμένες ελαφρύνσεις για χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσον τα μέτρα θα είναι επαρκή για να ανακόψουν την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, χωρίς να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του δημόσιου δανεισμού.

Ο αυριανός προϋπολογισμός θεωρείται κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει θέσει την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στο επίκεντρο της κυβερνητικής του ατζέντας.

Οι αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται επίσης να επηρεάσουν την πορεία της στερλίνας, τις αντιδράσεις των αγορών αλλά και τις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας.

Για την κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι διττό. Από την μια πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα τους, μειώνοντας το κόστος ζωής, και από την άλλη να καθησυχάσει τις αγορές ότι τα δημόσια οικονομικά παραμένουν υπό έλεγχο.