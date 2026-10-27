Στην απόκλιση που εμφανίζει η πορεία των επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και στα περιθώρια ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας σε μια σειρά κλάδων, αναφέρεται η ετήσια έκθεση 2025 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το απόθεμα των τουρκικών επενδύσεων στην Ελλάδα ανήλθε το 2025 σε 950 εκατ. ευρώ, έναντι 762 εκατ. ευρώ το 2024 και 104 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίθετα, το απόθεμα των ελληνικών επενδύσεων στην Τουρκία υποχώρησε στα 160 εκατ. ευρώ το 2025, από 183 εκατ. ευρώ το 2024 και 345 εκατ. ευρώ το 2021.

Ως προς τις ετήσιες επενδυτικές ροές, οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 237 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 298 εκατ. ευρώ το 2024. Οι ελληνικές επενδυτικές ροές προς την Τουρκία ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές 14 εκατ. ευρώ τόσο το 2023 όσο και το 2024.

Ακίνητα, τουρισμός και υποδομές στους τομείς τουρκικού επενδυτικού ενδιαφέροντος

Σημαντικό μέρος των τουρκικών επενδύσεων στην Ελλάδα αφορά την αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Γραφείο ΟΕΥ, οι αγορές ακινήτων από Τούρκους υπηκόους ανήλθαν το 2025 σε 214 εκατ. ευρώ, επί συνολικών τουρκικών επενδυτικών ροών 237 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι Τούρκοι επενδυτές καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση μεταξύ των αιτούντων Golden Visa, μετά τους Κινέζους. Το ενδιαφέρον αφορά κυρίως κατοικίες και τουριστικά ακίνητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια νησιά.

Πέρα από το real estate, η έκθεση καταγράφει ενδιαφέρον για τουριστικές εγκαταστάσεις, μαρίνες, λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και βιομηχανικές δραστηριότητες. Μεταξύ των παραδειγμάτων που αναφέρονται περιλαμβάνονται τουριστικό έργο στη Χίο, επένδυση σε μαρίνα στη Μυτιλήνη, δραστηριότητα στον τομέα των αεροδρομίων στη Σάμο και βιομηχανική εγκατάσταση πλαστικών στην Κέρκυρα.

Στον τομέα του λιανεμπορίου και της μόδας, η έκθεση αναφέρεται στην παρουσία της τουρκικής εταιρείας Vakko στην Αθήνα, καθώς και στο ενδιαφέρον επιχειρήσεων του κλάδου για αντίστοιχες κινήσεις στην ελληνική αγορά. Ως πρόσθετα πεδία συνεργασίας καταγράφονται οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις, το yachting και η κρουαζιέρα.

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Τουρκία αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση περισσότερων τουρκικών παραγωγικών επενδύσεων, καθώς επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα.

Ελληνικές επιχειρήσεις στην Τουρκία

Στην τουρκική αγορά δραστηριοποιούνται ελληνικές επιχειρήσεις σε κλάδους όπως τα δομικά υλικά, τα τρόφιμα, τα πλαστικά, το αλουμίνιο, ο εξοπλισμός, η ένδυση και η ψυχαγωγία.

Μεταξύ των εταιρειών που καταγράφονται στην έκθεση περιλαμβάνονται οι ΤΙΤΑΝ, Chipita, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης, Palaplast, Alumil, Isomat, Eurodrip, Kleemann, Fourlis/Intersport, Καρέλια και Intralot.

Η έκθεση περιγράφει μεικτή εικόνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Οι αμιγώς εξαγωγικές εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, καθώς οι τιμές των προϊόντων τους γίνονται ανταγωνιστικότερες. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εισαγόμενες πρώτες ύλες αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες κόστους. Παράλληλα, το υψηλό κόστος δανεισμού καταγράφεται ως παράγοντας που δυσχεραίνει την υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Εμπορικό έλλειμμα για την Ελλάδα – Πλεόνασμα στις υπηρεσίες

Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών παραμένει ελλειμματικό για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2025 οι ελληνικές εισαγωγές αγαθών από την Τουρκία, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, ανήλθαν σε 2,844 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,76% σε σχέση με το 2024. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών προς την Τουρκία διαμορφώθηκαν σε 1,037 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,6%, ενώ το αντίστοιχο εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 1,807 δισ. ευρώ.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ενεργειακές επενδύσεις στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων η λειτουργία του διυλιστηρίου Star στη Σμύρνη, ενδέχεται να περιορίσουν τα επόμενα χρόνια τις ελληνικές εξαγωγές πετρελαιοειδών προς τη γειτονική χώρα.

Αντίθετα, το ισοζύγιο υπηρεσιών παραμένει πλεονασματικό για την Ελλάδα. Το 2025 οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 1,164 δισ. ευρώ και οι πληρωμές σε 578 εκατ. ευρώ, με το πλεόνασμα να ανέρχεται σε 586 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αυξημένες οι τουριστικές αφίξεις από την Τουρκία

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν το 2025 οι τουριστικές αφίξεις από την Τουρκία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνονται στην έκθεση, οι Τούρκοι επισκέπτες ανήλθαν σε 1.497.465, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σύγκριση με το 2024.

Οι αφίξεις Ελλήνων στην Τουρκία διαμορφώθηκαν σε 563.975, αυξημένες κατά 2,5% σε ετήσια βάση.

Ως παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των τουριστικών ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα αναφέρονται το πρόγραμμα χορήγησης θεωρήσεων για επισκέψεις σε ελληνικά νησιά, οι νέες αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών και η αύξηση του κόστους του τουριστικού προϊόντος στην Τουρκία, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.

Η έκθεση καταγράφει επίσης την αυξημένη κίνηση στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, η οποία ανήλθε περίπου σε 1,15 εκατ. επιβάτες το 2024 και το 2025, έναντι 804.000 το 2023. Στους τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη των τουριστικών ροών περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες μεταφορές, οι μαρίνες και οι λοιπές υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού.

Φάρμακα, βαμβάκι και βιομηχανικά προϊόντα στους εξαγωγικούς κλάδους ενδιαφέροντος

Ειδική αναφορά γίνεται στην έκθεση στους κλάδους στους οποίους καταγράφονται περιθώρια ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα, το βαμβάκι, τα βιομηχανικά προϊόντα και τα δομικά υλικά, καθώς και τα αγροτικά προϊόντα και τα μεταποιημένα τρόφιμα.

Φαρμακευτικά προϊόντα. Σύμφωνα με την έκθεση, τα ελληνικά φάρμακα παραμένουν το δεύτερο σε αξία εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας διεθνώς, αντιπροσωπεύοντας το 6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει παρουσία σε 150 χώρες, ενώ οι εξαγωγές φαρμάκων προς την Τουρκία ακολούθησαν ανοδική πορεία, από 20 εκατ. ευρώ το 2020 σε 40 εκατ. ευρώ το 2021, 73 εκατ. ευρώ το 2022, 78,5 εκατ. ευρώ το 2023 και 94,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Το Γραφείο ΟΕΥ καταγράφει περιθώρια περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στην τουρκική αγορά. Μεταξύ των ζητημάτων που επισημαίνονται περιλαμβάνονται οι διαδικασίες πιστοποίησης και οι καθυστερήσεις στην εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και οι περιορισμοί που συνδέονται με την εγχώρια παραγωγή. Η έκθεση αναφέρεται επίσης στη δυνατότητα συνεργασιών μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

Βαμβάκι. Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό προορισμό για το ελληνικό βαμβάκι, λόγω των αναγκών της τουρκικής κλωστοϋφαντουργίας και νηματουργίας. Σύμφωνα με την έκθεση, απορροφά περίπου το 75% της ελληνικής παραγωγής, δηλαδή 200.000 έως 270.000 τόνους ετησίως. Το βαμβάκι κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων προς την Τουρκία ως προς την αξία, η οποία ανήλθε σε 137,5 εκατ. ευρώ το 2025.

Βιομηχανικά προϊόντα και δομικά υλικά. Στους κλάδους με εξαγωγικό ενδιαφέρον περιλαμβάνονται τα φύλλα αλουμινίου και οι σωλήνες χαλκού, ως ενδιάμεσα προϊόντα για την τουρκική βιομηχανία, καθώς και τεχνουργήματα μαρμάρου και τσιμέντου, χημικά προϊόντα, βερνίκια και άλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά. Η έκθεση εντοπίζει δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων. Μεταξύ των προϊόντων που εξετάζονται ως προς τις προοπτικές τους περιλαμβάνονται το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά, οι επιτραπέζιες ελιές, το μέλι και τα φρούτα. Ωστόσο, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων της ευρείας κατηγορίας τροφίμων προς την Τουρκία παραμένουν περιορισμένες. Στα εμπόδια πρόσβασης περιλαμβάνονται οι δασμολογικές επιβαρύνσεις, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διοικητικές διαδικασίες.

Ενέργεια, μεταφορές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες

Πέρα από το εμπόριο αγαθών, η έκθεση αναφέρεται σε πεδία δυνητικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της πράσινης τεχνολογίας, της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης αποβλήτων, της επεξεργασίας υδάτων και της αφαλάτωσης.

Στις προοπτικές επενδυτικών συνεργειών περιλαμβάνονται επίσης τα logistics, οι συνδυασμένες μεταφορές και η συμμετοχή ελληνικών και τουρκικών επιχειρήσεων σε κατασκευαστικά έργα τρίτων χωρών.

Στόχος η αύξηση του διμερούς εμπορίου έως το 2030

Σύμφωνα με την έκθεση, Ελλάδα και Τουρκία έχουν θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό των διμερών εμπορικών ροών, στα 10 δισ. δολάρια έως το 2030, από περίπου 5 δισ. δολάρια το 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών φορέων, στην αναζήτηση νέων αγορών και στη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μεταξύ των θεσμικών εργαλείων που καταγράφονται περιλαμβάνονται το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Τουρκίας, που συστάθηκε το 2024, καθώς και η συνεργασία μεταξύ Enterprise Greece και Invest Türkiye για την προώθηση κοινών δράσεων εξωστρέφειας.