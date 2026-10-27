Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να κλείσουν αρκετές φορολογικές υποχρεώσεις τους τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι.

Η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη μίλησε το πρωί της Τρίτης 27/10 στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές στους φορολογούμενους.

Όπως είπε, μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν την 8η δόση του ΕΝΦΙΑ και την 4η δόση του φόρου εισοδήματος.

Παράλληλα, μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να υποβληθούν και να εξοφληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ. Η υποχρέωση αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηνιαία δήλωση ΦΠΑ για τον Σεπτέμβριο όσο και εκείνες που υποβάλλουν τριμηνιαία δήλωση για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Επίσης, η Αθανασία Στολάκη υπενθύμισε ότι οι συγκεκριμένες προθεσμίες απαιτούν προσοχή, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Πόθεν Έσχες: Πιο απλή η διαδικασία, αλλά χρειάζεται προσοχή

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της υποβολής του Πόθεν Έσχες, με καταληκτική ημερομηνία, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, την 3η Νοεμβρίου.

Όπως επισημάνθηκε, η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πιο εύχρηστη, καθώς αρκετά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από υφιστάμενες φορολογικές δηλώσεις και άλλα διαθέσιμα δεδομένα. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η ευκολία της ηλεκτρονικής υποβολής δεν σημαίνει ότι απουσιάζει η ανάγκη ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν έχουν υπάρξει αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση ή όταν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό, τα οποία ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετη καταχώριση ή επιβεβαίωση.

Η φοροτεχνικός συνέστησε στους υπόχρεους να δοκιμάσουν να συμπληρώσουν μόνοι τους τη δήλωση, εφόσον η περίπτωσή τους είναι απλή, αναζητώντας επαγγελματική βοήθεια σε περίπτωση που συναντήσουν δυσκολίες ή διαπιστώσουν ότι απαιτούνται πρόσθετες διευκρινίσεις.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ψηφιακή διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να παραλείπεται ο προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων πριν από την οριστική υποβολή.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία παραμένουν απαραίτητες, τόσο για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων όσο και για την αποφυγή λαθών στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.