Μπορεί οι καταναλωτές να βάζουν λιγότερα λίτρα καυσίμων στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους λόγω της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά το Δημόσιο συνεχίζει να εισπράττει σχεδόν τα ίδια χρήματα από τη φορολόγησή τους. Οι υψηλές τιμές στην αντλία φουσκώνουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, καλύπτοντας τις απώλειες από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ο οποίος επιβάλλεται ανά λίτρο και δεν επηρεάζεται από τις ανατιμήσεις.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 αποκαλύπτουν δύο αντίθετες τάσεις. Οι εισπράξεις από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα υποχωρούν σημαντικά, ενώ ο ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή κινείται ανοδικά, ξεπερνώντας τους στόχους. Το αποτέλεσμα είναι τα συνολικά φορολογικά έσοδα από τις δύο κατηγορίες να εμφανίζονται οριακά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ενδείξεις για περιορισμό της κατανάλωσης.

Η «τρύπα» στον ΕΦΚ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισπράξεις από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα διαμορφώθηκαν στα 2,99 δισ. ευρώ, έναντι 3,21 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση φτάνει τα 212 εκατ. ευρώ ή 6,6%, ενώ αντίστοιχη είναι και η υστέρηση έναντι του στόχου.

Η υποχώρηση των εσόδων αποτελεί ένδειξη μειωμένων ποσοτήτων καυσίμων στην αγορά, καθώς ο συγκεκριμένος φόρος υπολογίζεται με σταθερό ποσό ανά μονάδα προϊόντος και όχι επί της τιμής πώλησης, εφόσον δεν έχουν μεσολαβήσει άλλες μεταβολές που επηρεάζουν τις εισπράξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 η εκτίμηση για τα φετινά συνολικά έσοδα από ΕΦΚ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 280 εκατ. ευρώ, από τα 7,46 δισ. στα 7,18 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη από τον ΦΠΑ

Αντίθετη είναι η εικόνα στις εισπράξεις από τον ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή. Στο εννεάμηνο έφτασαν τα 1,70 δισ. ευρώ, από 1,48 δισ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 14,5% και υπερβαίνοντας κατά 189 εκατ. ευρώ τον στόχο. Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο υπολογισμού του φόρου. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ΕΦΚ. Επομένως, όσο ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων τόσο αυξάνεται και ο ΦΠΑ που εισπράττεται ανά λίτρο.

Αθροιστικά, οι δύο φόροι απέφεραν περίπου 4,69 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Η απώλεια των 212 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚ καλύφθηκε ουσιαστικά από την αύξηση των εισπράξεων του ΦΠΑ κατά περίπου 215 εκατ. ευρώ. Έτσι, ενώ η ακρίβεια περιορίζει την κατανάλωση, διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τα φορολογικά έσοδα. Για τα νοικοκυριά, ωστόσο, η εξίσωση είναι διαφορετική, καθώς πληρώνουν περισσότερα χρήματα για λιγότερα καύσιμα, με τον φορολογικό λογαριασμό στην αντλία να παραμένει βαρύς.