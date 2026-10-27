Εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, εικονικά τιμολόγια, ύποπτες αγοραπωλησίες και διαδοχικές μεταφορές χρημάτων συνθέτουν το σκηνικό πίσω από τα κυκλώματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο συναλλαγών, το μαύρο χρήμα αλλάζει διαδρομές και χέρια, με τελικό στόχο να εμφανιστεί ως νόμιμο επιχειρηματικό κέρδος. Οι πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης αποκαλύπτουν πτυχές των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των κεφαλαίων και στρέφουν τους προβολείς στις μεθόδους με τις οποίες οι ελεγκτικές αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τα ίχνη του χρήματος.

Η διαδρομή του μαύρου χρήματος ακολουθεί συνήθως τρία στάδια. Στο πρώτο, της τοποθέτησης, τα παράνομα κεφάλαια εισέρχονται στο οικονομικό σύστημα, μέσω επιχειρηματικών εισπράξεων ή τραπεζικών συναλλαγών. Ακολουθεί η διαστρωμάτωση, κατά την οποία τα χρήματα μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό και από εταιρεία σε εταιρεία, με στόχο να δυσκολέψει ο εντοπισμός της πραγματικής προέλευσής τους. Στο τρίτο στάδιο, της ενσωμάτωσης, τα κεφάλαια επιστρέφουν στην οικονομία ως φαινομενικά νόμιμα επιχειρηματικά κέρδη, επενδύσεις ή περιουσιακά στοιχεία. Τα στάδια αυτά δεν είναι πάντα διακριτά, καθώς συχνά αλληλοκαλύπτονται.

Τα πέντε κόλπα

Σύμφωνα με τις πρακτικές που αναδεικνύονται από τους φορολογικούς ελέγχους, οι βασικότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: