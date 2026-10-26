Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται η ελληνική οικονομία, με τον τουρισμό, την πληροφορική και τις κατασκευές να δίνουν τον τόνο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την ώρα που άλλοι κλάδοι εμφανίζουν σημάδια κόπωσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την τριετία 2023-2025 αναδεικνύουν τους μεγάλους κερδισμένους της ανάπτυξης, με τον τζίρο των επιχειρήσεων παροχής καταλύματος να εκτοξεύεται κατά 58,3% το 2025 και την πληροφορική να καταγράφει συνεχείς αυξήσεις. Η εικόνα από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του 2026 δείχνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική διατηρείται, αλλά οι αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο τουρισμός και ειδικότερα οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 58,3% το 2025, μετά την άνοδο κατά 14,6% το 2024 και 7,7% το 2023. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύσσεται στον συγκεκριμένο κλάδο. Ωστόσο, η αύξηση των εισπράξεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αντίστοιχη αύξηση των κερδών, καθώς στην εξίσωση μπαίνει και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Συνολικά, στον ευρύτερο τομέα καταλυμάτων και εστίασης, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 33,1% το 2025, έναντι 7,5% το 2024 και 9,8% το 2023.

Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει και η πληροφορική, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε κατά 20% το 2023, κατά 16,7% το 2024 και κατά 8,8% το 2025. Παρά την επιβράδυνση των ρυθμών, οι τρεις συνεχόμενες χρονιές αύξησης του τζίρου επιβεβαιώνουν ότι η τεχνολογία διατηρεί ισχυρή παρουσία στον αναπτυξιακό χάρτη.

Στους κλάδους που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες που συνδέονται με την απασχόληση, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 13,5% το 2025, έναντι 7,2% το 2024. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες καθαρισμού εμφάνισαν αύξηση 11,4% το 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών, με αυξήσεις 11,3% το 2024 και 8,9% το 2023.

Κατασκευές

Δύο διαφορετικές εικόνες εμφανίζουν οι κατασκευές. Ενώ ο συνολικός δείκτης παραγωγής του κλάδου σημείωσε αύξηση 19,9% το 2024, μετά από άνοδο 9,6% το 2023, το 2025 ο ρυθμός περιορίστηκε στο 2,5%. Πίσω από αυτή την επιβράδυνση, ωστόσο, κρύβονται σημαντικές αποκλίσεις. Η κατασκευή κατοικιών και μη οικιστικών κτιρίων διατήρησε υψηλούς ρυθμούς, με αύξηση της παραγωγής κατά 12,2% το 2025, έναντι 14% το 2024. Στον αντίποδα, τα έργα πολιτικού μηχανικού εμφάνισαν πτώση 6,3%, έπειτα από την ισχυρή άνοδο των προηγούμενων ετών.

Βιομηχανία

Θετικά μηνύματα εκπέμπει και η βιομηχανία, με τον δείκτη παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών να αυξάνεται κατά 7,5% το 2025, αντανακλώντας την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας σε κατηγορίες εξοπλισμού και επενδυτικών αγαθών.

Ποιοι ανεβάζουν ταχύτητα το 2026

Η σκυτάλη της ανάπτυξης περνά και στο 2026, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις στον τζίρο και στην παραγωγή συγκεκριμένων κλάδων. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών στον τομέα καταλυμάτων και εστίασης αυξήθηκε κατά 27,2% σε ετήσια βάση. Τη μεγαλύτερη ώθηση έδωσαν και πάλι τα καταλύματα, με εκτίναξη του τζίρου κατά 42,7%, την ώρα που η εστίαση κινήθηκε με αισθητά χαμηλότερη ταχύτητα, σημειώνοντας αύξηση μόλις 3,9%. Ισχυρή επιτάχυνση εμφάνισε η πληροφορική, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 17,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 8,8% στο σύνολο του 2025. Οι υπηρεσίες καθαρισμού συνέχισαν επίσης ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση τζίρου 13,5%.

Στις κατασκευές, ο δείκτης παραγωγής ενισχύθηκε κατά 7,1% το δεύτερο τρίμηνο, με την κατασκευή κτιρίων να καταγράφει άνοδο 17,6%. Αντίθετα, τα έργα πολιτικού μηχανικού παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος, με πτώση 10,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάκαμψη του κλάδου δεν έχει την ίδια ένταση σε όλες τις δραστηριότητες.

Στη βιομηχανία τον Αύγουστο του 2026, ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση, ενώ η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 5,8%. Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπου η παραγωγή σημείωσε άλμα 21,1%, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των βιομηχανικών κατηγοριών.