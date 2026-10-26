Ανοιχτούς λογαριασμούς με τη γαλλική κρίση έχει και η ελληνική οικονομία, καθώς ένας ενδεχόμενος δημοσιονομικός εκτροχιασμός στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο εμπόριο, στον τουρισμό και στις επενδύσεις. Με τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τη Γαλλία να φτάνουν τα 3,6 δισ. ευρώ ετησίως και σχεδόν 2 εκατομμύρια Γάλλους τουρίστες να επισκέπτονται τη χώρα μας, οι εξελίξεις στο Παρίσι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για την Αθήνα.

Τους κινδύνους που εγκυμονεί για την ελληνική οικονομία μια ενδεχόμενη επιδείνωση της δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, αναδεικνύει μελέτη της Eurobank, η οποία καταγράφει το αποτύπωμα των διμερών οικονομικών σχέσεων και τα κανάλια μέσω των οποίων θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι αναταράξεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τη γαλλική αγορά ανήλθαν το 2025 σε 3,6 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,45% του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδας και στο 3,6% του συνόλου των εξαγωγών. Στη Γαλλία κατευθύνθηκε το 3,2% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και το 4,1% των εξαγωγών υπηρεσιών, με τον τουρισμό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η τουριστική εξάρτηση

Η γαλλική αγορά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεξαμενές τουριστικών εσόδων για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2025 η Γαλλία κατέλαβε την τέταρτη θέση τόσο στις αφίξεις όσο και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, με σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες και έσοδα 1,34 δισ. ευρώ. Το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 οι αφίξεις από τη Γαλλία έφτασαν τα 1,35 εκατομμύρια, διατηρώντας τη χώρα στην τέταρτη θέση μεταξύ των σημαντικότερων αγορών για τον ελληνικό τουρισμό. Ωστόσο, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις υποχώρησε στην πέμπτη θέση με 932 εκατ. ευρώ, καθώς οι Αμερικανοί τουρίστες, παρότι λιγότεροι σε αριθμό, άφησαν περισσότερα χρήματα στην ελληνική οικονομία.

Το εμπορικό έλλειμμα

Στο μέτωπο των εμπορικών συναλλαγών, η ζυγαριά γέρνει προς τη Γαλλία. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζει έλλειμμα 2,54 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, με τις εισαγωγές γαλλικών προϊόντων να προσεγγίζουν τα 4,1 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά χημικά προϊόντα αξίας 1,2 δισ. ευρώ, μηχανήματα και μεταφορικό εξοπλισμό ύψους 1,1 δισ. ευρώ, καθώς και τρόφιμα και ζωντανά ζώα αξίας 750 εκατ. ευρώ. Οι τρεις αυτές κατηγορίες συγκεντρώνουν σχεδόν το 75% των ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.

Στον αντίποδα, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, οι εξαγωγές ελληνικών αγαθών προς τη Γαλλία διαμορφώθηκαν το 2025 στα 1,54 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση περίπου 700 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν τα φαρμακευτικά προϊόντα, με εξαγωγές σχεδόν 165 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση κατά 19% σε σύγκριση με το 2024. Ακολούθησαν τα προϊόντα αλουμινίου, με 106 εκατ. ευρώ και αύξηση 33%, και τα τυροκομικά προϊόντα, με 100 εκατ. ευρώ και άνοδο 23%.

Ο κίνδυνος μετάδοσης

Η Eurobank επισημαίνει ότι μια παρατεταμένη περίοδος κοινωνικών αναταραχών ή μια περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στη Γαλλία θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, επηρεάζοντας άμεσα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό.